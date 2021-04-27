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聖他克拉拉縣本周起 打疫苗不用預約

記者李榮／聖荷西報導
聖他克拉拉縣本周將提供免預約的疫苗接種服務。（記者李榮／攝影）
聖他克拉拉縣本周將提供免預約的疫苗接種服務。（記者李榮／攝影）

聖他克拉拉縣官員26日下午宣布，從4月27日（周二）到5月2日（周日）大多數的縣衛生系統疫苗接種點，都將接受新冠肺炎（COVID-19）疫苗的即時接種，無需預約。

聖他克拉拉縣指出，希望預約再前往的民眾，縣府也提供當天預約（Same-day appointments）的服務，包括李維體育場（Levi's Stadium）和Eastridge購物中心都在可當天預約的名單之上。依照規定，在聖他克拉拉縣生活、工作或上學的16歲及以上者，都有資格接種疫苗。

「現在是接種疫苗的時候了。」聖他克拉拉縣新冠肺炎檢測和疫苗官員芬斯特謝布（Marty Fenstersheib）博士指出，已經有超過100萬的聖縣民眾開始接種疫苗，希望其他人趕緊加入。疫苗對於保護社區至關重要，「除非社區中每個符合條件的人都接種疫苗，否則我們不會停止。」

縣府資料表示，聖他克拉拉縣已有超過65%的16歲及以上人口，接受了第一劑疫苗。已經完全接種疫苗的人口超過了37%。縣府指出，縣衛生系統和合作夥伴繼續提供疫苗的接種，本周提供免事先預約的服務，但呼籲有意前往接種者，要在接種站關閉前至少一小時到達現場。

包括露天市集等接種站都可直接前往施打。Fairgrounds Expo Hall（2542 Monterey Highway, Gate D, San Jose, CA 95111）。時間：本周二至周五，上午8時30分至下午4時30分。其他地點可與縣府查詢，縣府疫苗網站（sccfreevax.org）。

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