肯州州長抗疫挨悶棍 法院：議會可限制州長動用緊急權

肯塔基州州長貝希爾動用緊急權力對抗新冠疫情，但肯州最高法院21日裁決，州議會有權限制州法授予州長的緊急權力。(美聯社)

肯塔基州 民主黨籍州長貝希爾(Andy Beshear)動用緊急權力對抗新冠疫情 的努力，21日遭到法律挫敗；在這樁具有里程碑意義的分權案件中，肯塔基州最高法院(Kentucky Supreme Court)表示，立法機構得行使決策權，限制州法律授予州長的緊急權力；州最高法院並裁決命令下級法院解除一項禁令。

州長在今年6月取消一些疫情禁令，但隨後因Delta疫情再起，他簽署行政命令要求肯州k-12學生要戴口罩。

過去幾個月以來，因為該項禁令，由該州共和黨議員通過的限制州長緊急權力的新法律，始終未能實施。

貝希爾發言人克莉斯朵‧斯塔利(Crystal Staley)21日表示，最高法院的命令，將解除肯塔基州與疫情相關的緊急狀態 。解除肯塔基州疫情緊急狀態影響深遠；下一步，將視議會是否願意在未來的特別會議上延長緊急狀態。

斯塔利聲明指出，「州長有勇氣做出不受歡迎的決定，以確保肯塔基州民安全；法庭剝奪了他繼續前進的大部分能力。未來若召集特別會議，我們希望會議做正確的事。」

肯州議會領袖對法院裁決承認立法機關「制定法律的憲法權力」表示歡迎；州眾議會議長奧斯本(David Osborne)和參議會主席斯蒂弗斯(Robert Stivers)發表聯合聲明表示，議會「隨時準備與州長合作，如同我們近一年半以來所做的那樣，解決一場非常真實的公共衛生危機。」

為新法律辯護的共和黨總檢察長卡梅倫(Daniel Cameron)則敦促貝希爾與議員協商，「針對保護肯塔基人民所需的措施達成共識」。

面對貝希爾強勢動用緊急權力因應疫情，共和黨議員通過了限制州長緊急權力的新法律，貝希爾則在自己對法案的否決權被推翻後，提起訴訟。

州最高法院罕見作出裁決，法官們指出，州長認為自己必須採取應對疫情的措施，「我們並不質疑他的誠意」，但州長聲稱那些法律規範損害了他履行州憲職責的能力，「並沒有十分健全的法律原則支持」。

該裁決將案件發回富蘭克林巡迴法院，並指示解除禁令；其中一項有爭議的新法律，限制州長在緊急情況下推出的行政命令，效期為30天，除非議會延長。

還有一項新法律規定，企業和學校必須遵守州長或聯邦疾病防治中心的防疫指導方針，但可選擇遵循設限最少的標準。