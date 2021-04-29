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美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

編譯陳韻涵／綜合28日電
俄州民眾對戴口罩已感到厭煩，該州15個郡面臨「極度危險」的情況，七天平均住院率增加37%。(美聯社)
俄州民眾對戴口罩已感到厭煩，該州15個郡面臨「極度危險」的情況，七天平均住院率增加37%。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)28日數據顯示，37.8%成人已完成疫苗接種，且過去一周來，七天平均新增病例比14天平均新增病例少，顯示疫情趨緩；公衛專家表示，疫苗遏止病毒開始見效；不過，俄勒岡州和內華達州的疫苗接種過去兩周至少減25%，每日新增確診人數增長，住院率增加近25%，其中多為20多歲年輕人，波特蘭等地陷入「極度危險」情況，州長紛紛頒布防疫新規。華盛頓州的兩周平均新增病例增加20%。

CDC指出，37.8%成人已完成疫苗接種，54.5%成人至少接種一劑疫苗，美國成人平均每天接種270萬劑疫苗；若就總人口而言，全美已有29.5%完成接種，43%至少打一劑。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至28日，美國至少3222萬7081人確診、已知57萬4297人死亡；七天平均新增病例少於14天平均已逾一周，顯示疫情趨緩；但以全美目前日增至少5萬例來說，距離疫情結束還很久。

公衛專家表示，將近40%成人完成接種堪稱防疫里程碑，疫苗接種的速率比病毒擴散的速率還快，具抗疫優勢。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)說：「當有40%至50%的人接種疫苗後，我相信會看到真正的改變，新增確診驟降；到時候，人們可以開始做些嚮往的事。」

健康單位表示，數百萬未接種疫苗的國民，可能因為曾確診而具備抗體。

夏威夷與東北部等17州的成人接種率超過40%，新澤西州、佛蒙特州、紐約州和康乃狄克州等地的新增病例自春初上揚後，近期下降。

反觀華盛頓州、俄州和內州的疫情並不樂觀；華盛頓州的兩周平均新增病例增加20%，住院率增加23%；俄州15個郡面臨「極度危險」情況，新增病例從每日590例增至800例，七天滾動平均住院率增加37%；內州每日平均確診則從315例增至350例，新冠住院率兩周內增加26%。

專家表示，年輕人染疫是兩周確診及住院率增加的元兇；俄州過去一周疫苗接種率降54%，內州則在兩周內減少25%。

俄州州長凱特‧布朗(Kate Brown)27日頒布禁止餐館內用等防疫新規定，30日起施行，強調若現在不採取行動，醫療體系恐再次面臨崩潰臨界點。

華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)則會在下周頒布防疫新規定，讓教堂及商業地點的室內容客率從50%減至25%。

華盛頓州的14天平均新增病例增加20%，州長英斯利(右)走訪疫苗接種站。(美聯社...
華盛頓州的14天平均新增病例增加20%，州長英斯利(右)走訪疫苗接種站。(美聯社)
俄州民眾對戴口罩已感到厭煩，該州15個郡面臨「極度危險」的情況，七天平均住院率增...
俄州民眾對戴口罩已感到厭煩，該州15個郡面臨「極度危險」的情況，七天平均住院率增加37%。(美聯社)

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