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CDC獲嬌生疫苗血栓第7例通報 亦為女性
疫苗
疫情趨勢
1張圖／加州各縣疫苗接種進度
世界新聞網
2021-04-15 12:55
根據
加州
公共衛生部，截自4月14日，加州各縣
疫苗
接種劑量如下。
互動圖表使用小貼士：將滑鼠移至各縣上，即可看到該縣已施打疫苗數量。
加州
疫苗
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1張圖／看懂加州疫情和疫苖
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