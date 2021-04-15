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俄羅斯：無可避免將回應美國新制裁

CDC獲嬌生疫苗血栓第7例通報 亦為女性

1張圖／加州各縣疫苗接種進度

世界新聞網

根據加州公共衛生部，截自4月14日，加州各縣疫苗接種劑量如下。

互動圖表使用小貼士：將滑鼠移至各縣上，即可看到該縣已施打疫苗數量。

加州 疫苗

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1張圖／看懂加州疫情和疫苖

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2021-04-15 03:12

1張圖／加州各縣疫苗接種進度

2021-04-15 12:55

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