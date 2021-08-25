我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾得普立茲獎 知名戰地記者遭神學士分屍慘死

台睽違108天 本土案例零確診 打高端傳3死

洛縣新增2600確診39死 多個健身房違防疫規定被罰

【洛杉磯訊】
工作場合需要符合公衛標準。（美聯社）
工作場合需要符合公衛標準。（美聯社）

洛杉磯縣公共衛生局 (Public Health) 24日公布，新增39例死亡和2600例確診。當局繼續加強檢查企業是否符合公衛規定，並給違規企業開出罰單。

在當天報告的39例死亡中，六人年齡在80歲以上，13人年齡在65至79歲之間，12人年齡在50至64歲之間，五人年齡在30到49歲之間。目前有1724名新冠患者住院，其中26%在加護病房。當天的測試陽性率為2.8%。

公衛局檢查員每天繼續訪問全縣的企業，以確保遵守所需的安全措施和掩蔽指南，提供技術援助，並回應不合規的投訴。8月14日至20日期間，公共衛生檢查員共走訪了1874家企業，包括餐館、酒吧、啤酒廠、酒店、健身房、零售店、購物中心、個人護理企業以及食品和服裝製造商。總的來說，檢查顯示大多數企業都合規。

若未達到合規性，強制執行措施可能包括發布違規通知或傳票。從14日到20日，有多個健身房和一個辦公場所因不遵守公衛規定而被開出五張罰單。

當局強調，隨著高度傳染性的Delta變種繼續傳播，無論在室內和擁擠環境中（包括在戶外大型活動中）的疫苗接種狀態如何，都戴上口罩可降低感染和傳播新冠的風險。當新冠病毒在員工和客戶之間傳播時，企業不合規可能會增加工作場所爆發和社區傳播風險。民眾可以通過電話888-700-9995，或在線訪問www.publichealth.lacounty.gov，匿名向公共衛生局報告違反安全要求和危險情況的行為。

健身 口罩 洛杉磯

上一則

華裔家長連署請願 要求當局提供網課

熱門新聞

加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-08-19 02:30
關於接種「疫苗加強針」需要知道的幾件事。（unsplash.com）

接種新冠疫苗加強針 需要知道的幾件事

2021-08-18 21:19
牛津大學最新研究指出，輝瑞/BioNTech疫苗效力下降的速度比阿斯特捷利康(AstraZeneca, AZ)疫苗還要快。(美聯社)

牛津研究：輝瑞疫苗效力下降速度較AZ快

2021-08-19 16:28
拜登政府將宣佈，完全接種疫苗八個月後，大家需追打第三針。（本報檔案照）

突破感染病例增多 何時該打第三針最理想？

2021-08-19 15:15
以色列開始注射第三針。（美聯社）

研究：第三針疫苗的感染保護是兩次接種後的四倍

2021-08-22 21:00
美國認證的疫苗是否也會包含台灣國產高端疫苗？陳時中表示，這將來都要談判以及細部規畫，美國也很重視高端疫苗。記者謝承恩／攝影

高端將納美國數位認證？陳時中：美國很重視高端

2021-08-19 14:01

超人氣

更多 >
「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見
美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答
世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙
河中有「屍體」消防隊趕來打撈 男醒來：我在睡覺

河中有「屍體」消防隊趕來打撈 男醒來：我在睡覺