變種病毒肆虐 加州聖他克拉拉縣籲符資格青少年打疫苗

盼了一年多，多數學生終於回到教室上課。（取自密爾比達學區臉書）

新冠肺炎 （COVID-19）疫情嚴重影響日常生活至今一年多，在疫苗 的普及之下，8月起的新一學年大多數的學生終於會到學校實體上課。但突如其來的Delta變種病毒，也讓學生與家長更添擔心。「該不該讓孩子回去學校上課」，成為父母的一大難題。

聖他克拉拉縣府指出，孩子繼續留在家裡上課，家長當然比較放心，減少在學校可能的病毒傳染。但是孩子少了跟同學與老師的互動，又擔心孩子的精神健康狀態。而把孩子送回學校，可以重回有規律的學習，也更能有身體上的活動，讓身心都得到適當的成長。然而，暴露在可能的病毒傳播則是一大隱憂。

聖縣表示，疫情暫時還不可能完全消退。家長必須在保障孩子安全健康和學習兩方得到平衡。因此，縣府建議，如果孩子已經符合打疫苗的資格卻尚未接種疫苗，最好立刻帶孩子打疫苗再回學校上課。畢竟，接種疫苗能夠保護孩子免受新冠肺炎的侵害。雖然症狀性的新冠肺炎極少在青少年身上發生，但還是有可能發生，且非常嚴重，「青少年的新冠肺炎疾病的副作用可能很嚴重，並且會持續數月。」

另外，目前完全接種疫苗者不需要檢疫，不會錯過重要的課堂學習和其他學校活動。未接種疫苗的青少年，一旦和確診新冠肺炎的人有接觸，就必須檢疫10天。而且，完全接種疫苗者不需要做經常性的檢測。

另外值得注意的是：依規定，未接種疫苗的學生不得參與體育、俱樂部和其他課外活動。如果他們暴露新冠肺炎病例之下，則可能會被禁止到學校上課。

聖他克拉拉縣府表示，全縣的健康系統和其他醫療提供方都提供為12至17歲人士接種疫苗的服務，可以上網sccfreevax.org或致電211查詢相關資訊，也可以接洽小兒科醫師或鄰近的藥局。18歲以下的青少年必須提出一份由父母、法定監護人，或其他有合法監護權的成年人的簽署同意書。

聖他克拉拉縣副衛生局長George Han進一步補充，口罩 是終結大流行中最有效的工具之一，「保護我們社區免受Delta變異病毒株威脅，同時又能讓大家繼續從事他們喜歡的活動，增加口罩的使用是最簡單、最好的方法。」

縣府指出，就算大人或是年紀較大的孩子已經完成疫苗接種。但是由於Delta病毒的超強傳播力，對於防疫還是不能鬆懈。如果是年紀較小、尚未接種疫苗的孩子，在出行和與家人朋友的社交活動要特別小心，戴口罩、和人保持一定距離可以避免可能的病毒傳染。

依照聖縣府的資料指出，校園的感染事件大多是在社區或和家人聚會時造成，再帶到學校的。因此，在變異病毒肆虐之際，或可考慮暫時的減少社交活動，來保護尚未能接種疫苗的孩子。但總體來說，各級學校不僅遵守加州公共衛生部門對於K-12校園新冠防疫指令，還有口罩令的更多一層保護，家長可以不至於太擔心。