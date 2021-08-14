加州疫苗接種放緩 全國近乎原地踏步

加州疫苗接種放緩。（洛杉磯公衛局提供）

聯邦疾病控制與預防中心(CDC )13日公佈的全國新冠疫苗 注射數據顯示，加州新冠疫苗接種推進緩慢，全國和加州的疫苗接種率在過去一周增長率未達1%，新增完全接種率比前一周放緩。

CDC最新數據顯示，到本周末爲止，全國接種率50%以上的州增加到22個，換言之，在過去三周當中，只有兩個州的疫苗接種率從50%以下跨越到超過半數適齡人口接種疫苗。28個州的疫苗注射率仍在適齡人口的半數以下。

加州是全國較早進入接種率超過半數的州之一，但最近數周加州的疫苗注射率卻未有突破性進展。CDC數據顯示，過去七天中，加州的疫苗完全接種率從其適齡總人口的53.3%上升到53.9%，疫苗接種新增率從上上周的1.8%下降到0.6%，合計全州有2130萬居民完全接種疫苗。

目前全國50個州的完全接種率為51%，完全接種人數為1億6700萬左右。過去一周當中全國新增接種率緩慢上升0.5%，全國新增完全接種疫苗人口24萬9000人左右，比上上周的30萬3000下降5萬4000人左右。

加州最近幾周通過多項法規，要求政府工作人員、醫務及護理人員、加州大學 系統和州立大學系統接種疫苗，包括餐館、酒吧、電影院、健身房、劇院、博物館等公共室内場所，也將很快要求疫苗接種通行證。

從CDC過去一周的數據看，全國疫苗接種大的瓶頸仍未突破，目前全國仍尚未有任何一州的疫苗接種率達到70%。接種率達到或超過60%的州只有五個，一個多月來仍未增加。