我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

「中國茶都」安溪 被台灣人「培訓」成電信詐騙大本營？

加州疫苗接種放緩 全國近乎原地踏步

記者楊青／綜合報導
加州疫苗接種放緩。（洛杉磯公衛局提供）
加州疫苗接種放緩。（洛杉磯公衛局提供）

聯邦疾病控制與預防中心(CDC)13日公佈的全國新冠疫苗注射數據顯示，加州新冠疫苗接種推進緩慢，全國和加州的疫苗接種率在過去一周增長率未達1%，新增完全接種率比前一周放緩。

CDC最新數據顯示，到本周末爲止，全國接種率50%以上的州增加到22個，換言之，在過去三周當中，只有兩個州的疫苗接種率從50%以下跨越到超過半數適齡人口接種疫苗。28個州的疫苗注射率仍在適齡人口的半數以下。

加州是全國較早進入接種率超過半數的州之一，但最近數周加州的疫苗注射率卻未有突破性進展。CDC數據顯示，過去七天中，加州的疫苗完全接種率從其適齡總人口的53.3%上升到53.9%，疫苗接種新增率從上上周的1.8%下降到0.6%，合計全州有2130萬居民完全接種疫苗。

目前全國50個州的完全接種率為51%，完全接種人數為1億6700萬左右。過去一周當中全國新增接種率緩慢上升0.5%，全國新增完全接種疫苗人口24萬9000人左右，比上上周的30萬3000下降5萬4000人左右。

加州最近幾周通過多項法規，要求政府工作人員、醫務及護理人員、加州大學系統和州立大學系統接種疫苗，包括餐館、酒吧、電影院、健身房、劇院、博物館等公共室内場所，也將很快要求疫苗接種通行證。

從CDC過去一周的數據看，全國疫苗接種大的瓶頸仍未突破，目前全國仍尚未有任何一州的疫苗接種率達到70%。接種率達到或超過60%的州只有五個，一個多月來仍未增加。

疫苗 加州大學 CDC

上一則

1張圖看疫情：全美61.5%人口已完全接種疫苗

延伸閱讀

北加疫苗接種證明丟失了 幾個步驟趕快做

北加疫苗接種證明丟失了 幾個步驟趕快做
洛杉磯學區下令教職員10月15日前完成疫苗接種

洛杉磯學區下令教職員10月15日前完成疫苗接種
強制+激勵 疫苗接種增8成…5萬人領取100元獎金

強制+激勵 疫苗接種增8成…5萬人領取100元獎金
日本疫苗接種慢 日本經濟表現在G7中墊底

日本疫苗接種慢 日本經濟表現在G7中墊底
美國人口最多10市 加州占3個

美國人口最多10市 加州占3個
舊金山室內活動需要疫苗接種證明 最快8月20日生效

舊金山室內活動需要疫苗接種證明 最快8月20日生效

熱門新聞

新加坡一項研究表明，接種mRNA疫苗者感染Delta變種病毒後，體內病毒量下降速度更快一些。圖為輝瑞疫苗空瓶。(美聯社)

研究：打mRNA疫苗後感染Delta 病毒量降更快

2021-08-11 13:41
加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-08-12 02:30
最新研究指，在對抗新冠Delta變種病毒上，莫德納的效力優於輝瑞/BNT疫苗。路透

對抗Delta變種病毒 最新研究：莫德納優於輝瑞疫苗

2021-08-10 05:45
加州北區聯邦區域法院截獲的兩張假疫苗接種卡，乍看之下跟真的沒什麼區別。(美聯社)

假疫苗卡黑市氾濫 仿真度高到驚人

2021-08-12 12:27
一項最新研究指出，輝瑞的新冠疫苗可能對男孩構成「更大的風險」，也因此有越來越多人呼籲當局重新考慮向兒童接種疫苗的計畫。(Getty Images)

心肌炎機率高14倍 新研究：男孩接種輝瑞疫苗風險高

2021-08-10 20:16
完全接種疫苗者仍感染新冠病毒，專家解釋原因有三。（unsplash.com）

完全接種仍感染新冠 專家解釋原因有三

2021-08-10 20:11

超人氣

更多 >
佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起
西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家

西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家
「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年

「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年
富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡