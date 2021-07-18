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不是疫苗護照…加州數位新冠疫苗卡 5點釋疑

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
加州正在為居民提供新冠疫苗接種的數字紀錄。（美聯社）
加州正在為居民提供新冠疫苗接種的數字紀錄。（美聯社）

加州日前推出「數位新冠疫苗紀錄卡」（Digital Covid-19 Vaccine Record）的電子證書，州府官員指出，這張數碼卡不是「疫苗護照」，那到底是什麼，究竟有何用途，民眾什麼時候需要使用，它是安全的嗎？

數位疫苗卡是什麼

加州官員稱，不要把「數位新冠疫苗紀錄卡」稱為疫苗護照。根據創建它的國家技術工作者的說法，「數位新冠疫苗紀錄卡」只是一個能夠簡單使用的免費工具，用於在這個世界中，民眾可能會被要求證明已接種新冠疫苗。

加州政府首席流行病學家暨加州代理衛生總監潘靄醫師（Erica Pan），在6月18日的新聞發布會上指出，數百萬加州人已經接種新冠疫苗，「很可能有人會把他們的紙質疫苗卡放錯地方，這是備份。 」居民不會被要求隨身攜帶「數位新冠疫苗紀錄卡」，商家也不會強制要求，如果民眾願意，仍可以使用紙質疫苗卡。

民眾何時需使用？

商家可以在很大程度上決定，是否要求顧客在不戴口罩的情況下，出示已接種疫苗的證明，州官員同時表示，他們預計娛樂和體育場館可能會這樣做。

潘靄說，最常見情況之一是加州人在外旅行時，尤其是在國外旅行，「數位新冠疫苗紀錄卡」可以快速正式地證明已接種了新冠疫苗。她提到，許多國家和地區都需要提供疫苗接種證明才能入境。

其他州有類似情況嗎？

除了加州之外，紐約最近為已接種疫苗的民眾推出Excelsior通行證，民眾在參加洋基隊（Yankees）和大都會隊（Mets）的比賽，以及一些喜劇俱樂部和少數酒吧、餐館時，需要出示這張通行證。但隨著疫情限制取消，其中許多用途預計將被擱置。紐約的系統是由IBM根據合同創建，而加州的「數位新冠疫苗紀錄」是由州政府建造的。

疫苗紀錄卡安全嗎？

加州首席技術創新官Rick Klau表示，加州的「數位新冠疫苗紀錄卡」是根據疫苗證書倡議（Vaccine Credential Initiative）創建了智能健康卡（SMART Health Card）框架，該倡議由公共和私人機構組成，旨在使各種疫苗供應商更容易讓人們訪問健康紀錄，同時保證這些信息安全。

如何獲得紀錄卡？

首先，登錄加州的COVID-19疫苗記錄網站：myvaccinerecord.cdph.ca.gov。其次，填寫姓名、出生日期以及電話號碼或電子郵件，接著，設置一個四位數的PIN密碼，就可以提交信息。一旦提交，將會通過短信或電子郵件，收到「數位新冠疫苗紀錄卡」的鏈接，點擊該鏈接，就可以看到自己的「數位新冠疫苗紀錄卡」了。卡上記錄顯示紙質版相同的信息，同時還提供一個二維碼，上面有相同的細節。

疫苗 加州 紐約

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