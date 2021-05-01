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灣區開賣新冠居家檢測用具 Walgreens、CVS等有售

編譯組 / 綜合報導
BinexNOW居家檢測用具，已經在灣區各大藥房開賣。（美聯社）
BinexNOW居家檢測用具，已經在灣區各大藥房開賣。（美聯社）

可以居家檢測新冠病毒的檢測用具，本周開始在灣區的各個藥房（Walgreens、CVS等）開始販賣。售價24元的檢測用具，可以提供兩次新冠檢測。

這個雅培（Abbott）旗下的檢測用具BinexNOW，仍然需要民眾將一個測試棉棒伸入鼻腔內部提取體液樣本。但是與其他居家檢測用具不同的時候，這個BinexNOW可以在15分鐘內就有結果。其他的檢測用具一般都要在醫師的指引之下，或者是需要自己檢測完之後郵寄樣本回到實驗室，這樣子至少都要三四天。

舊金山加州大學（UCSF）的傳染病學教授陳子平受訪時表示，現在正邁入一個新的測試時期。這種測試對個人而言很方便，並且可能像刷牙一樣容易，直接在生活中實現。他形容這是疫情大流行以來許多人的夢想。」

但是，BinexNOW的檢測也並非是十全十美。據悉相較於在診所內的檢測，BinexNOW的準確率並不高，尤其是那些已經暴露在病毒環境中的人。此外，接近25元兩次的測試價格，也不可能成為每天使用的工具，因為這樣子開銷也會很大。

因為疫苗已經逐步鋪開，所以人們對於檢測的意願也逐步降低。BinexNOW的出現，能夠讓人們獲得更多的檢測資源。以前檢測的時候，民眾可能要開車到很遠的地方，然後「免下車」（Drive-through）進行檢測，然後可能第二天、第三天才知道結果。據悉，年初時加州每天可以檢測的人數高達47萬多，但是現在4月底，每天的檢測人數大約只有20萬。

哈佛大學流行病學家，一直在倡導擴大檢驗範圍的米納醫師（Michael Mina）說，人們越來越不願意開車離開一個小時或在停車場等待進行新冠測試，並且他認為至關重要的是越來越多的人可以使用這些居家檢測用具。

根據最新的聯邦疾控中心（CDC）的指引，許多人已經可以不戴口罩出門。但是疫苗接種的比例依然不高，尚未有所謂的「群體免疫」，而且接種之後再度感染的事情也時有發生。因此，自己就在家裡能夠做到檢測的話，也能夠讓許多民眾更加安心，知道自己的健康情況。

檢測 加州大學 疫苗

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