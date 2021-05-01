我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

前國務卿季辛吉：美中一旦衝突 恐致世界末日

舊金山年輕族群接種率 高於其他縣

編譯組／灣區30日電
灣區年輕族群的疫苗接種率目前是所有年齡層最低。（Getty Images）
灣區年輕族群的疫苗接種率目前是所有年齡層最低。（Getty Images）

專家表示，灣區年輕族群的新冠疫苗接種率遠低於其他族群，擔心難以達成群體免疫（herd immunity）的目標。

聖他克拉拉縣、馬連縣、康苗柯士達縣和阿拉米達縣指出，青少年、20多歲和30多歲居民的疫苗接種率比其他較年長的族群低。雖然滿16歲居民可接種疫苗的時間到目前只有兩周，但灣區官員和傳染病學家表示，年輕族群的低接種率加上對疫苗的整體需求下降，灣區在經濟全面重開後恐怕會繼續爆發疫情。

聖他克拉拉縣檢測與疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）30日說：「我們的工作還未完成，因為每天都還有新增的新冠病例。允許我呼籲年輕人和青少年：現在輪到你們接種疫苗了，請幫助我們抵達終點。」

聖他克拉拉縣目前只有半數16歲到29歲的年輕人接種疫苗，青少年只有三成，30多歲居民有71%，40歲多居民有66%，年長者更高。康曲柯士達縣的情況也類似，16歲到30歲居民的接種率約50%，其他年齡族群都在60%以上。阿拉米達縣16歲到34歲居民的接種率為56%，其他年齡族群超過70%。舊金山16歲到34歲居民的接種率則高於其他縣。

加州整體數據顯示，18歲到49歲居民的接種率為49%，50歲到64歲居民為67.4%，65歲以上居民為74.1%。與全美55%的平均接種率相比，加州58%較為領先。

官員表示，年輕人接種率較低有許多原因，包括他們認為自己比較不會感染到新冠病毒，或他們不了解如何使用複雜的預約機制。

聖荷西W.C. Overfelt高中應屆畢業生赫南德茲（Andrea Hernandez）表示，她的同學們分享社群媒體的貼文，稱接不接種疫苗並不重要，因為年輕人染疫出現重症或死亡的風險不高。從統計數字來看，這或許是事實，但年輕人的感染率最高，而且可以把病毒傳播給較脆弱的人也是事實。

上周，加州許多縣表示，他們已經到達疫苗供過於求的轉折點，接下來必須研究如何鼓勵接種意願較低的民眾出來接種疫苗。為了幫助民眾消除時間和科技的障礙，灣區部分縣開始擴大無需預約、流動和晚間接種服務。

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）表示，對年輕人可以採取「軟硬兼施」的策略。「軟」策略可以包括提供一些獎勵措施，例如免費甜甜圈；「硬」策略可以是學校強制要求接種疫苗才可返校，目前已知有些學校已有此計畫。

疫苗 灣區 加州

上一則

CDC：接種新冠疫苗副作用 多半源自焦慮

下一則

灣區開賣新冠居家檢測用具 Walgreens、CVS等有售

延伸閱讀

為出戰美洲杯足球賽打中國疫苗？美媒：梅西被利用了

為出戰美洲杯足球賽打中國疫苗？美媒：梅西被利用了
莫德納疫苗 WHO批准緊急使用 對抗新冠危機

莫德納疫苗 WHO批准緊急使用 對抗新冠危機
印度5月起開放所有成年人接種疫苗

印度5月起開放所有成年人接種疫苗
錯過第二劑疫苗？專家：首劑後8至12周打第二劑都有效

錯過第二劑疫苗？專家：首劑後8至12周打第二劑都有效
75歲老翁接種疫苗 邀友歡慶重獲自由…染疫亡

75歲老翁接種疫苗 邀友歡慶重獲自由…染疫亡
注射疫苗免預約 洛縣允許隨到隨打

注射疫苗免預約 洛縣允許隨到隨打

熱門新聞

CDC新指南，若是完全接種，外出騎車健行等可不戴口罩。(Getty Images)

CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩

2021-04-27 12:59
俄州民眾對戴口罩已感到厭煩，該州15個郡面臨「極度危險」的情況，七天平均住院率增加37%。(美聯社)

美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

2021-04-29 06:58
完全接種疫苗好處多，但仍不可掉以輕心。（unsplash.com）

怎樣才算是完全接種疫苗？完全接種疫苗好處多多

2021-04-27 16:01
南加橙縣婦女接種第二劑莫德納疫苗兩天後死亡。（abc7視頻新聞截屏）

南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據

2021-04-30 18:21
疾管中心指出，兩劑疫苗間隔6周施打並無問題。美聯社

錯過第二劑疫苗？專家：首劑後8至12周打第二劑都有效

2021-04-30 12:05
圖：pixabay

接種疫苗後舉杯慶祝？ 淺嘗即可 過量恐加重副作用

2021-04-27 12:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟
全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測
最富有1%提升最高所得稅率…門檻敲定 「拜登承諾未變」

最富有1%提升最高所得稅率…門檻敲定 「拜登承諾未變」
劉德華與周星馳30年沒合作 背後原因讓人毛骨悚然

劉德華與周星馳30年沒合作 背後原因讓人毛骨悚然
抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診

抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診