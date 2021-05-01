舊金山年輕族群接種率 高於其他縣

灣區年輕族群的疫苗接種率目前是所有年齡層最低。（Getty Images）

專家表示，灣區 年輕族群的新冠疫苗 接種率遠低於其他族群，擔心難以達成群體免疫（herd immunity）的目標。

聖他克拉拉縣、馬連縣、康苗柯士達縣和阿拉米達縣指出，青少年、20多歲和30多歲居民的疫苗接種率比其他較年長的族群低。雖然滿16歲居民可接種疫苗的時間到目前只有兩周，但灣區官員和傳染病學家表示，年輕族群的低接種率加上對疫苗的整體需求下降，灣區在經濟全面重開後恐怕會繼續爆發疫情。

聖他克拉拉縣檢測與疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）30日說：「我們的工作還未完成，因為每天都還有新增的新冠病例。允許我呼籲年輕人和青少年：現在輪到你們接種疫苗了，請幫助我們抵達終點。」

聖他克拉拉縣目前只有半數16歲到29歲的年輕人接種疫苗，青少年只有三成，30多歲居民有71%，40歲多居民有66%，年長者更高。康曲柯士達縣的情況也類似，16歲到30歲居民的接種率約50%，其他年齡族群都在60%以上。阿拉米達縣16歲到34歲居民的接種率為56%，其他年齡族群超過70%。舊金山16歲到34歲居民的接種率則高於其他縣。

加州 整體數據顯示，18歲到49歲居民的接種率為49%，50歲到64歲居民為67.4%，65歲以上居民為74.1%。與全美55%的平均接種率相比，加州58%較為領先。

官員表示，年輕人接種率較低有許多原因，包括他們認為自己比較不會感染到新冠病毒，或他們不了解如何使用複雜的預約機制。

聖荷西W.C. Overfelt高中應屆畢業生赫南德茲（Andrea Hernandez）表示，她的同學們分享社群媒體的貼文，稱接不接種疫苗並不重要，因為年輕人染疫出現重症或死亡的風險不高。從統計數字來看，這或許是事實，但年輕人的感染率最高，而且可以把病毒傳播給較脆弱的人也是事實。

上周，加州許多縣表示，他們已經到達疫苗供過於求的轉折點，接下來必須研究如何鼓勵接種意願較低的民眾出來接種疫苗。為了幫助民眾消除時間和科技的障礙，灣區部分縣開始擴大無需預約、流動和晚間接種服務。

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）表示，對年輕人可以採取「軟硬兼施」的策略。「軟」策略可以包括提供一些獎勵措施，例如免費甜甜圈；「硬」策略可以是學校強制要求接種疫苗才可返校，目前已知有些學校已有此計畫。