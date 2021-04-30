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美情報總監：台獨強化 讓挑戰日益嚴重

疫情改變工作模式 未來上班型態「多元化」

記者李榮／聖荷西報導
駐舊金山科技組組長葉至誠觀察，研發及工程部門離開灣區，正加速進行。（記者李榮／攝影）
駐舊金山科技組組長葉至誠觀察，研發及工程部門離開灣區，正加速進行。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫苗逐漸普及，後疫情時代科技業以及矽谷風貌的改變也再度成為熱點議題。駐舊金山科技組組長葉至誠29日指出，過去一年多來變化可看出，「在家工作」已是被肯定的模式，未來的上班型態將更為「多元化」。然而，也因遠距工作與協調成為常態，許多職位將不必然需要待在灣區，「研發（R&D）及工程（Engineering）部門離開灣區，已經是在加速進行。」

葉至誠表示，以前多數人都必須實體到辦公室上班，只有少數職位比較自由、能在家工作。但疫情讓大多數人必須留在家中上班，只有少數人能實體工作。執行一年多下來，工作效率與成果多半也不錯，而員工、特別是年輕有小孩的父母也比較能顧及家庭，因此推斷，未來所謂「上班」，不會完全恢復到疫情前的100%實體模式。

他判斷，疫情結束後，多數工作職位還會回到實體，不會全然永久在家工作，但可能會更為彈性。然而，要更確切的來看，必須區分工作內容與產業，其中一些職位確實因為科技與工作型態的轉變而產生遷徙。例如，像是研發及工程的職位就沒有必要一定要在灣區，未來留下來的職位會是比較偏向需要「connection（人脈關係）」或者與產業人脈連動較為密切的角色。

葉至誠進一步指出，過去一年疫情以來，台灣針對外國人的就業金卡申請人數暴增，其中很多是要到台灣成立工程團隊，特別在網路平台、人工智慧（AI）、物聯網（IOT）等領域都可明顯看出此趨勢。另外，也有些申請人是到了台灣之後，發現台灣的人才與成本優勢，決定加碼成立工程團隊。

而事實上在幾年前，不少灣區的科技公司就因成本考量，將工程與研發團隊遷至沙加緬度等灣區的外圍，或甚至是直接搬到印度等海外，疫情又更加速了這個現象。當然，矽谷還依然是科技與新創產業的中心，科技公司還是會在矽谷「設籍」，世界各地的新創團隊也還是會來「蹲點」，畢竟矽谷還是有全球最好的科技與新創生態系。

疫情 灣區 台灣

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