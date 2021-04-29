抗疫更方便 輝瑞「新冠口服藥」年底有望問世

輝瑞執行長博爾拉透露，新冠肺炎口服藥物可望在今年底前問世。( 歐新社)

繼改革新冠疫苗 儲存條件後，輝瑞 (Pfizer)執行長博爾拉(Albert Bourla)再透露，如果相關臨床測試、核可程序等一切順利進行，則新冠肺炎口服藥物將有望在今年底前問世。

博爾拉27日在「全國廣播公司商業頻道」(CNBC)節目「Squawk Box」上表示，新冠肺炎口服藥物如果臨床測試順利，且得到聯邦食品暨藥物管理局(FDA )批准，則該藥物在今年底前就可以派送到全國各地。

輝瑞開發的抗新冠藥物已在3月開始進行初階段臨床測試；該藥物的特性為「蛋白酶抑制劑」(Protease inhibitors)，蛋白酶為病毒在人體細胞內複製繁衍所需的一種酵素，抑制蛋白酶的藥物療法已用於造成愛滋病(AIDS)的人類免疫缺乏病毒(HIV)，以及C型肝炎病毒等。

研究人員希望能夠透過藥物，避免疾病的傳播，並讓染疫民眾不用為住院所苦；CNBC引述數名公衛專家的說法，指能夠在醫院之外、透過口服藥物就能治療疾病，當前的形勢將會被「改寫」。

輝瑞與德國藥廠BioNTech合作開發的新冠疫苗，是西方世界推出的第一款新冠疫苗，不過缺點是保存條件嚴苛，需攝氏-70度超低溫冷凍，且較為昂貴，不利低收入國家或鄉村地區的保存及配送。

博爾拉24日接受「法新社」專訪時表示，輝瑞正在開發新版疫苗，目標是要在今夏推出一般冰箱即可保存的疫苗；博爾拉表示，對其效力將與當前的疫苗相同有信心。

博爾拉還提到，輝瑞的新技術力，讓他相信輝瑞能夠在新冠變種病毒出現的100天內，開發出相應的新疫苗。

輝瑞也在本月初向FDA聲請，批准12歲至15歲年輕人接種輝瑞疫苗，因為經測試後發現，其疫苗對年輕人的效力達到100%；博爾拉27日在CNBC的節目中表示，對FDA是否將會批准一事「非常樂觀」。