家鄉疫情嚴重 矽谷印裔高管伸援手

Google執行長皮采在印度出生，表示看到印度的疫情情況感到悲痛。（美聯社）

印度 的新冠疫情 持續惡化，引發全球關注，各國也積極伸出援手。在矽谷，不少科技企業的高管都是印度裔或者在印度出生，他們也都紛紛調撥資源，支援家鄉。

Google 執行長皮采（Sundar Pichai）就是在印度出生，隨後來到灣區就讀於史丹福大學，2015年出任Google執行長。他在4月26日周一的時候發表聲明表示，看到印度的情形深感悲痛（devastated），同時宣布了Google公司和員工將會提供13億5000萬元的印度盧比（折合約1800萬美元）的捐助金額。

Google公司也發文說，會捐助資金給聯合國兒童基金會（UNICEF），提供緊急的醫療資源，像是醫用氧氣以及新冠病毒的測試資源等給印度。同時Google也會和印度的眾籌網站Give India合作，幫助那些受到新冠疫情衝擊的家庭，公司也會提供1500萬元，展開健康資訊的宣傳。

在印度當地的Google分公司總古普塔（Sanjay Gupta）也在公司的博客中寫道，目前印度正在經歷疫情中最艱難的時刻。作為搜索引擎公司，古普塔強調Google正在努力改善人們搜索獲取信息的過程，尤其是在搜索頁面，Google地圖和YouTube等平台上找到有關「從何處獲得測試和疫苗」的信息。

他補充說，作為一家公司，大家都在積極投入，想要做些什麼確保人們獲得他們需要的信息和支持，保持家人和社區的健康和安全。「我們的Google社區及其家人也感受到了毀滅性的影響。」

此外，同樣是印度出生的微軟執行長納德拉（Satya Nadella），也表示看到印度的情況感到悲痛，因此公司也會撥出資源，向印度提供醫用氧氣、設備等。

印度的疫情成為全球擔憂。在周一，當地新增了超過35萬的確診病例，因此總確診人數已經超過1700萬，這也是全球迄今為止單日新增確診的最高紀錄；印度的新冠死亡人數也在持續增加，周一的死亡人數達到2812人，累計則接近20萬人。