尊重不會平白而來 林書豪：亞裔應狠狠為自己紮根

華裔籃球選手林書豪鼓勵亞裔勇敢逐夢，尊重不會平白而來，而是要自己爭取。(Getty Images)

知名亞裔 籃球明星、「豪小子」林書豪 近日宣布將不尋求重返NBA ，他19日也在個人社群媒體上感性發文，將籃球夢想的火炬傳承給下一代；他接受國家廣播公司(NBC)訪問時，分享自己在籃球世界遭遇不平等的待遇和經驗，但仍鼓勵所有亞裔勇敢築夢，在這片土地上「狠狠」紮根(fiercely root)。

「我真正想傳達給下一代的信念是要對自己的身分保持信心和安全感，千萬不要感到羞恥。這不是憑空而生，因為社會不會主動幫你灌輸他人這個觀念。」

今年32歲的林書豪用他的籃球職業生涯為亞裔族群寫下奇蹟，從他2012年在紐約尼克隊的表現創下「林來瘋」(Linsanity)熱潮，到2019年加入多倫多暴龍隊，跟隨該隊在當年拿下NBA總冠軍。

儘管林書豪已取得職業生涯最高的成績，還是本賽季NBA發展聯盟的第七得分手，場均得分19.8，他仍表示自己從來沒有獲得平等的機會，他的機會甚至「從未實現」，其他發展聯盟的強手紛紛補充進入NBA，而他連十天的NBA短期合同也得不到。

「因為我的外型，就像我背著一副箭靶，人們總是可以幾乎無視我的努力，有時候我在場上有非常傑出的表現，卻只得到最少的肯定；後來我也漸漸忽視我的成就，因為我覺得沒有人在乎，這樣的環境甚至影響我看待自己的方式。」

回顧過往，林書豪也開始質疑NBA的評選機制，是否給予亞裔球員應有的機會，他認為NBA對亞裔「設下一場更艱難的戰鬥」。

「如果你有一次打得很好，身為亞裔那是不夠的，你必須要再打好幾次才能讓別人對你的表現印象深刻。我在多倫多有十場比賽的表現不佳，我眼看NBA的機會正在消失，之後兩年無論我多努力嘗試回到NBA，但我終就無法被看見，而我認為這也會是下一代需要面對的問題。」

疫情爆發後社會上反亞裔的情緒高漲，也讓林書豪對亞裔美國人的身分有著更強烈的感覺，但他堅信自己確實屬於美國，「在這裡長大，我從來不覺得其他人把我當美國人看；身為亞裔，不管你的職業或目標是什麼，你必須要有非常非常大的信心，因為總有人會質疑你的能力。」