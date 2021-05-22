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金融界高管：亞裔要站出來 不能再當溫馴工蜂

編譯洪毅／綜合21日電
美國華人已舉行多場反仇恨亞裔示威集會，金融業人士也踴躍參與。(Getty Images)
美國華人已舉行多場反仇恨亞裔示威集會，金融業人士也踴躍參與。(Getty Images)

新冠肺炎疫情讓反亞裔犯罪案件升溫，也使亞裔在時隔近40年後再度團結起來，華爾街的金融圈內也不例外，一些業界高管震驚於幾十年後仍存在的反亞裔情緒，而業內存在的刻板印象及「玻璃天花板」等，也開始得到關注。

「國家廣播公司商業頻道」(CNBC)報導，以加州及紐約州為主，反亞裔犯罪的頻率之高，以到幾乎天天都有的地步，令一些金融界高層感到震驚，因為他們發現，自己童年的創傷居然並未過去，而是又回來了。

上一次反亞裔事件是在1980年代初期，最著名的事件是1982年陳果仁在底特律遭兩名汽車工人殺害，導火線是兇手誤以為陳果仁是日本人，當時日本的經濟實力觸發美國的焦慮。

摩根大通全球研究主管張瑜珍。(取自美中貿易全國委員會網站)
摩根大通全球研究主管張瑜珍。(取自美中貿易全國委員會網站)

如今中國試圖全面崛起，以及源自武漢的新冠疫情，讓反亞裔情緒再次升溫，卻也讓美國的亞裔再度團結起來，金融界也不例外：摩根大通(JPMorgan Chase)全球研究主管張瑜珍(Joyce Chang)表示，亞城槍擊案後，公司內部的亞裔論壇參加人數達到6100人，是疫情前的十倍。

高盛資深主管艾力克斯·池。(取自LinkedIn)
高盛資深主管艾力克斯·池。(取自LinkedIn)

高盛(Goldman Sachs)資深主管艾力克斯·池(Alex Chi，音譯)則表示，亞裔要打破「安靜溫馴」，如「工蜂」般的刻板印象；而他自己也成為高盛內部反對亞裔仇恨的領頭羊之一，並說：「你需要站出來為你自己發話」。

亞裔在金融界的困境也凸顯出來：雖然亞裔占全國六大銀行員工的15%，是最龐大的少數族裔，但是到了營運高層，亞裔卻是指可數。

匿名摩根士丹利(Morgan Stanley)員工表示，許多銀行樂於聘用亞裔，是因為他們願意加倍努力工作，而且善於數學及分析，然而，很少人能夠升到主管，而且在裁員時首當其衝。

諮詢商Fundstrat創辦人李湯姆(Tom Lee)則表示，金融界最成功的人，常是致力於彰顯自己的人，這並非亞裔所擅長；該名大摩員工則說，亞裔父母的教育很難讓人往「更高層次的進步」發展。

不過該名員工也說，玻璃天花板確實存在，助長此情勢的包括客戶排斥與亞裔銀行家合作；李湯姆則說，亞裔在很多領域的參與度不足，尤其是政治。

亞裔 疫情 美國

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