歷經3文化洗禮 華裔企業家Carol Chin：美國讓我圓夢

Carol Chin的人生經歷三種不同文化洗禮，如今事業有成，在美國擁有7家麥當勞。麥當勞提供

11歲從香港前往委內瑞拉，這是Carol Chin第一次見到在當地經營咖啡館的父母，七年後她開口對母親說：「我想去美國」，帶著20美元加上一張單程機票，她來到了紐約，故事從此有全新的發展。Carol Chin的三個人生階段，經歷三種不同文化洗禮，如今事業有成的她，常對年輕人說：「只要努力工作就可以實現美國夢，在美國一切都有可能發生！」

在Carol Chin的身上，彷彿看見許多亞裔 移民的縮影。她在香港教會學校接受教育、會講廣東話；在委內瑞拉住了七年、學會了西班牙語。1972年抵達紐約時，Carol Chin還不會說英語，為了謀生和姑姑在一家製衣廠工作，再度面對全新文化與語言的挑戰。

Carol Chin至今仍記得在襖熱的夏天，擠著上百位女工的製衣廠內，僅有兩台電風扇。等英文達到一定程度，她進入社區大學、長島大學攻讀，畢業後幸運地在紐約市教育局 找到一份工作。

自小在餐館的環境中長大，結婚的夫家，也在紐約布朗士擁有一家中國餐館。Carol Chin說，她雖熱愛教育局的工作，但與先生都夢想能擁有自己的餐廳，「餐飲業是我人生的一部分，也是全部」。

Carol Chin希望兒子向她學習，有朝一日能繼承家業。麥當勞提供

尋尋覓覓後，他們選擇了麥當勞。通過資格審核、經過兩年訓練，從漢堡大學結業後，1990年在芝加哥華埠開了第一家麥當勞，如今已擁有7家店，雇用近350個員工。經營事業外，Carol Chin也不忘回饋社區，她提供餐點、募款、送出上百份Happy Meal。她喜愛和孩子們對話、和社區接觸、結交許多朋友，「去超市購物時，每個人都認識我」。

Carol Chin感激人生中所遭遇的不同文化體驗，她表示，中國家庭的傳統，讓我們謹守忠誠，接受教育、成為好公民，我們總是被告誡「不要作奸犯科」，我的母親說過，在公司裡要當第一個被雇用的人、最後一個被解雇的人；這意味你必須是最勤奮的人，才能保有一份工作。

Anderw從棒球選手轉換跑道，重新學習經營管理。麥當勞提供

Carol Chin很慶幸成為全球性品牌麥當勞的營運商，她也希望結束職棒生涯的兒子Anderw向她學習，有一天能繼承家業。當年母親資助她20美元和單程機票時，曾希望Carol Chin有朝一日可以把錢還給她，Carol Chin笑說，「如今我給母親的，早已超過當年的千倍以上。」

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正值「亞太裔傳統月」（Asian Pacific American Heritage Month, APAHM）致力關懷少數族裔的麥當勞，今年在選擇了與「親愛的亞裔」（Dear Asian Americans, DAA）和「亞裔媒體中心」（Center for Asian American Media）合作，透過一系列#WeAreAPA的影像，講述亞太裔獨特的故事，彰顯亞太裔社區多元與美好的一面。

「親愛的亞裔」每周將在Instagram推出二至三個故事，「亞裔媒體中心」的社群網站在五月也將不定期推出精選內容。每個人物故事都以系列影像的方式呈現，並搭配訪問談話，聚焦他們從生活中所得到的經驗，以及當下身爲亞太裔的意義。

影片來源：YouTube