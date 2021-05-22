我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增321例本土、2死 本周再追加400例確診

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

亞太裔傳統月╱加大工學院院長金智潔 亞裔女力崛起

記者李榮／灣區報導
金智潔是柏克萊加大首位女性工程學院院長，堪稱華人之光。（記者李榮／攝影）
金智潔是柏克萊加大首位女性工程學院院長，堪稱華人之光。（記者李榮／攝影）

工程領域中，女性本來就相對較少；在工程學術界中，女性尤其是亞裔女性就更少，而能做到領導階層的亞裔女性，則實屬鳳毛麟角。2018年7月1日起，柏克萊加大（UC Berkeley）華裔副教務長金智潔（Tsu-Jae King Liu），成為了柏克萊加大工學院院長（dean），這是柏克萊加大第13任工學院院長，更是該校首位女性及首位亞裔女性工程學院院長。

出生於紐約州伊薩卡（Ithaca）的金智潔在灣區長大，於史丹福大學完成電機工程的學士、碩士，以及博士學位。在1996年加入柏克萊加大擔任教職前，她曾在Xerox巴洛阿圖研究中心 (PARC) 擔任研究科學家，開發平板顯示器應用的高階薄膜晶體管技術。她是國際知名學者，也是學術界中的少數女性高階領導，現在則領導全世界聞名的工程學院。

金智潔的研究範圍包括：納米半導體元件及科技、新型非揮發性記憶體元件及科技、超低功率積體電路之微/納米機電技術等。同時她是電機電子工程師學會會士、美國國立工程學院院士、英特爾股份有限公司董事會。

在擔任工學院院長之前，2016到2018年，金智潔曾擔任柏克萊加大的副教務長。過去，金智潔也曾擔任工學院的學術研究副院長，以及學術計畫與發展副院長。

金智潔成為首位柏克萊工學院女性院長。（取自柏克萊加大電機學院官網）
金智潔成為首位柏克萊工學院女性院長。（取自柏克萊加大電機學院官網）

金智潔上任時，柏克萊加大校長克里斯特（Carol Christ）與副校長維薩托斯（Paul Alivisatos）特別表彰金智傑在教學、研究以及行政上的成就，「金智潔在擔任領導的角色上表現卓越，也是她致力於教學、研究以及創新的證明。同時，金智傑也擴大了女性和少數族裔接受工程教育的機會。」

在學術界多年的金智潔，一直以來就強調必須加強工學院的多元背景與包容性，熱心鼓勵更多少數族裔及女性學習科學。

金智潔並且表示，工程本來就不只是男性的專利，更何況在實際的社會中，懂得溝通的工程師，往往能有更寬廣的道路選擇。她期待更多的亞裔女性衝破世俗看法的束縛，投身工程領域。

特別贊助




此專欄由德美利證券贊助。德美利證券與您同在。我們關心華裔社區，並致力提供貼心的中文服務。請讓德美利證券協助您邁向人生理想目標。

tdameritrade.com/Chinese

德美利證券為FINRA/SIPC成員
柏克萊加大 亞裔 紐約州

上一則

亞太裔傳統月╱麥當勞大王尹集成 籲亞裔社區迎難而上

下一則

亞太裔傳統月╱紐約商區總監陳作舟 改造華埠推手

延伸閱讀

建材漲、工人貴…成本大增推高加州房價

建材漲、工人貴…成本大增推高加州房價
亞太裔傳統月 羅蘭學區教委陳正治受表彰

亞太裔傳統月 羅蘭學區教委陳正治受表彰
U.S. Bank 全美銀行 支援亞太裔傳統月

U.S. Bank 全美銀行 支援亞太裔傳統月
柏克萊加大畢業 律師轉行演唱 顧忠光入圍葛萊美獎

柏克萊加大畢業 律師轉行演唱 顧忠光入圍葛萊美獎

熱門新聞

洛杉磯郊區一名華裔司機10日遭歹徒持槍搶劫，叫罵「滾回中國」，這名廖姓司機強調「我來自台灣」保住性命。（圖為家屬提供行車紀錄器影片/中央社）

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

2021-05-16 11:08
曾擔任過聯邦勞工部長和運輸部長的趙小蘭投書華盛頓郵報，呼籲亞裔要積極發聲、增強影響力。(路透)

趙小蘭：亞裔應獲得尊重 而非承受「滾回中國」侮辱

2021-05-15 20:56
美國總統拜登20日簽署「新冠仇恨犯罪法案」(Covid-19 Hate Crimes Act)。(美聯社)

拜登簽署「新冠仇恨犯罪法案」 所有族裔受益

2021-05-20 15:03
華裔民權聯盟不滿前總統川普將新冠病毒稱為「中國病毒」，在法院提起訴訟；圖為在此前的反仇恨亞裔示威中，華裔民眾高舉「我不是病毒」的標語牌。(路透)

「中國病毒說」挑起種族仇恨 華裔民盟告川普

2021-05-21 22:31
紐約曼哈頓中城地獄廚房發生一起涉及亞裔受害者的攻擊案件，警方20日逮捕嫌犯瑞夫。(紐約市警提供)

紐約曼哈頓咬斷華男指尖男子涉仇恨犯罪 酒店內被捕

2021-05-20 16:17
國會19日下午舉行「新冠仇恨犯罪法案」的准入儀式，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)簽字後送往白宮。(美聯社)

「新冠仇恨犯罪法案」 拜登周四簽署

2021-05-19 16:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗
中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌
美中阿拉斯加會談不歡而散後 美促軍事高層對話觸礁

美中阿拉斯加會談不歡而散後 美促軍事高層對話觸礁