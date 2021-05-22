亞太裔傳統月╱加大工學院院長金智潔 亞裔女力崛起

金智潔是柏克萊加大首位女性工程學院院長，堪稱華人之光。（記者李榮／攝影）

工程領域中，女性本來就相對較少；在工程學術界中，女性尤其是亞裔 女性就更少，而能做到領導階層的亞裔女性，則實屬鳳毛麟角。2018年7月1日起，柏克萊加大 （UC Berkeley）華裔副教務長金智潔（Tsu-Jae King Liu），成為了柏克萊加大工學院院長（dean），這是柏克萊加大第13任工學院院長，更是該校首位女性及首位亞裔女性工程學院院長。

出生於紐約州 伊薩卡（Ithaca）的金智潔在灣區長大，於史丹福大學完成電機工程的學士、碩士，以及博士學位。在1996年加入柏克萊加大擔任教職前，她曾在Xerox巴洛阿圖研究中心 (PARC) 擔任研究科學家，開發平板顯示器應用的高階薄膜晶體管技術。她是國際知名學者，也是學術界中的少數女性高階領導，現在則領導全世界聞名的工程學院。

金智潔的研究範圍包括：納米半導體元件及科技、新型非揮發性記憶體元件及科技、超低功率積體電路之微/納米機電技術等。同時她是電機電子工程師學會會士、美國國立工程學院院士、英特爾股份有限公司董事會。

在擔任工學院院長之前，2016到2018年，金智潔曾擔任柏克萊加大的副教務長。過去，金智潔也曾擔任工學院的學術研究副院長，以及學術計畫與發展副院長。

金智潔成為首位柏克萊工學院女性院長。（取自柏克萊加大電機學院官網）

金智潔上任時，柏克萊加大校長克里斯特（Carol Christ）與副校長維薩托斯（Paul Alivisatos）特別表彰金智傑在教學、研究以及行政上的成就，「金智潔在擔任領導的角色上表現卓越，也是她致力於教學、研究以及創新的證明。同時，金智傑也擴大了女性和少數族裔接受工程教育的機會。」

在學術界多年的金智潔，一直以來就強調必須加強工學院的多元背景與包容性，熱心鼓勵更多少數族裔及女性學習科學。

金智潔並且表示，工程本來就不只是男性的專利，更何況在實際的社會中，懂得溝通的工程師，往往能有更寬廣的道路選擇。她期待更多的亞裔女性衝破世俗看法的束縛，投身工程領域。