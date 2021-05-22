亞太裔傳統月╱麥當勞大王尹集成 籲亞裔社區迎難而上

尹集成是知名企業家。事業有成之後，他也積極參與推動亞裔民權事業，促進亞太裔參政議政。（記者李晗 / 攝影）

美國 的亞太裔社區，在疫情之後遭遇連環重擊。不單單有來自病毒的威脅，針對亞太裔的種族歧視、暴力事件更是頻頻發生。

華裔 社區領袖尹集成（C. C. Yin）表示，亞裔 社區現在的確面臨的嚴峻的挑戰，但是挑戰也是意味著機會。他呼籲亞裔社區迎難而上，抓住這個機遇，發揮更大的力量。

尹集成是知名的「麥當勞大王」。他在1984年開始經營麥當勞餐廳，在北加州四個縣內擁有超過30間麥當勞店，在商界非常成功。隨後2001年，他和幾位志同道合的朋友，一起成立亞太公共事務聯盟（APAPA），推動亞太裔在美國的參政議政。如今APAPA在全國各地都有分支，成為主流社會十分認可的機構。

尹集成表示，華人移民來美國超過150年的歷史，貢獻非常多。從早期的造鐵路，到如今在各行各業都有傑出的人才。他形容華人對於美國的貢獻十分了不起，除了有許多大家熟知的成功人士之外，也有無數的「無名英雄」。

「我們應該覺得很驕傲，」尹集成強調，華裔為如今的美國立下了很大的功勞。

尹集成一手建起的尹氏莊園，去年8月時受到山火侵襲。尹氏夫婦後來也公佈重建計畫，並且把莊園重新命名為「美國夢公園」。（記者李晗 / 攝影）

然而，歧視的問題卻依然存在。尹集成說，因為華裔、亞裔是少數族裔，受到的歧視很多。再加上中華文化中的隱忍含蓄，也讓華裔、亞裔在政治上、公民權利上的發聲不足。

這就是20年前亞太公共事務聯盟成立的原因。尹集成說，APAPA就是讓華人、亞裔在美國能夠得到平等的待遇，同時也能夠促進中美友好關係。如今APAPA在全國各地遍地開花，包括南北加州、俄亥俄、紐約等地都有分支機構。

APAPA的一個重要工作使命，就是培養年輕一輩的公共事務參與精神，從而激發亞裔一輩的參政議政、參選投票的主動性。他指出，如今的亞裔社區，一定要多在政治上有所作為，在政治上形成新的力量之後，團結社區，一起發揮更大的力量。他也透露，目前正在著力發展「美國政府促進會」（AAGG）這樣的專注競選、政治獻金的行動委員會。