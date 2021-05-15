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說1位「知名亞裔美國人」名字 42%美國人說不出來

編譯林梅婕／綜合14日電
李小龍(Bruce Lee)於1972年在「精武門」電影中以一對「雙節棍」出名。(Getty Images)
李小龍(Bruce Lee)於1972年在「精武門」電影中以一對「雙節棍」出名。(Getty Images)

非營利組織「帶領亞裔團結改革」(LAAUC)本周最新調查指出，多達42%的美國人講不出任何一位知名亞裔美國人的名字，顯示大多民眾對亞裔美國人的認識相當淺薄。

調查中最知名的亞裔人士為影星成龍(Jackie Chan)，但也僅有11%的人答出他的名字；其次為過世將近半個世紀的李小龍(Bruce Lee)，回答他的人有9%。

儘管亞裔民族在近幾年可說是美國人口成長最快速的族群，但在這項調查中，無論非裔、拉丁裔或白人，對亞裔名人的認識都以「不知道」為最普遍的答案。

自今年3月亞特蘭大的亞裔水療按摩店發生槍擊，造成八人死亡後，LAAUC便著手分析亞裔族群在美國社會中的角色；該調查於3月29日至4月14日訪查了2766人，是全美近20年來首次有調查分析社會大眾對亞裔的情緒。

LAAUC共同創辦人兼執行長陳諾曼(Norman Chen，音譯)說：「這凸顯即使我們在新聞報導中出現，民眾對亞裔仍相當陌生」；他也表示，即使這一年來針對亞裔的歧視和仇恨犯罪激增，仍掩蓋不了亞裔族群在美國社會中最容易被忽視的事實。

根據「停止反亞裔仇恨」組織(Stop AAPI Hate)的另一項調查，仇恨亞裔犯罪案件量在今年3月成長兩倍，從3795件增加至6603件。

然而LAAUC的調查卻指，超過三分之一的白人和將近一半的共和黨支持者對仇恨亞裔犯罪事件的增加毫不知情；民主黨人中也有22%的人回答相同答案。

調查中也有多達四分之一的美國人認為，亞裔歧視的問題沒有解決的需要；「我們想了解，導致這些仇恨犯罪事件背後的真正原因，」陳諾曼說，「我們都知道，不單只是和川普或新冠肺炎造成的。」

成龍(Jackie Chan)於2001年演出的電影「尖峰時刻」，在美獲高票房。...
成龍(Jackie Chan)於2001年演出的電影「尖峰時刻」，在美獲高票房。 (Getty Images)

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