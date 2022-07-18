2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦起訴2華人

被告李雪銳涉嫌以投資移民為由行騙，並以政治捐款、與川普總統合照，招攬投資者。(取自推特)

紐約東區聯邦法院18日起訴兩名美國公民、長島居民50歲的李雪銳(Sherry Xue Li)，以及45歲共犯王良寶(Lianbo Wang，音譯，又名Mike Wang )，兩人涉嫌參與為期近十年、2700萬美元的投資 移民欺詐，並向外籍人士出售結識美國政要的渠道，被告與部分捐贈者一起參加2017年競選籌款活動，並與時任美國總統川普合影，累計150多名投資者上當。

檢方指控兩人觸犯電信欺詐共謀罪、洗錢共謀罪以及因妨礙聯邦選舉委員會(FEC)實行競選財務法而犯有共謀欺詐美國政府罪。兩人18日在紐約蠔灣(Oyster Bay)被捕。

檢方指，被告通過謊報他們的虛構項目得到知名政要的支持，誘使受害者投資一個欺詐性騙局。被告以自己的名義向政治競選活動非法提供外國資金，並邀請外籍人士作為他們的客人參加籌資活動，進而通過出售結識美國政要的渠道，實施了這一欺詐行為。檢方致力保護民主進程不受非法外國勢力的影響，保護投資者不會被掠奪性欺詐者騙取資金。

起訴書指：被告承諾為一些投資者提供綠卡 以及結識政治人物的渠道，並承諾為所有投資者提供分紅。數千萬美元的資金流入美國，這些資金來自投資者和虛假捐贈者，而他們希望自己的資金能夠獲得回報。然而，只有一個承諾得以兌現，那就是結識政治要人。

兩人被指控針對外籍人士實施大規模、多層次的欺詐騙局，包括虛假房地產投資、承諾付款利益、兜售結識美國政要的渠道，以及為競選活動提供非法捐款。濫用投資者簽證程序。兩名被告詐騙了受害投資者數百萬美元，然後用這些非法所得過著奢侈的生活，並與知名政要「交往」。

欺詐投資者的騙局

被告精心策劃了一場近十年的騙局，欺騙投資者投資一個虛構的項目，聲稱該項目在紐約沙利文縣開發、建設和運營一家名為湯普森教育中心(Thompson Education Center，簡稱TEC項目）的私立教育機構。被告通過虛假陳述TEC項目取得的進展及其獲得政府官員的支持，包括向投資者和潛在投資者發送內含TEC項目總裁 李雪銳與知名美國政要合影的宣傳材料，來招攬受害投資者，其中許多受害投資者是居住在美國境外的外籍人士。許多外國受害者被說服投資TEC項目，原因之一是得到虛假保證，可通過EB-5投資簽證獲得綠卡。

兩人和其他同謀成員通過李雪銳創建的多家公司名下的銀行帳戶轉移騙取投資者的資金，以此方式轉走這些資金，支付大量的個人開支，包括服裝和飾品、珠寶、住房、度假旅行、高檔餐飲以及捐給知名政要的政治捐款。實際花費在TEC項目上的投資本金只是用來編造和延續一個謊言，即TEC項目是一個實際在建的可行開發項目。例如，被告雇傭了承包商、工程師和其他專業人員來繪製建築圖紙和制定建築計畫，並在開發場地上或周圍開展少量工作，向潛在投資者展示這些工作，以誤導他們相信TEC項目有完成的實際可能性並且有兌現向投資者承諾的投資回報的實際可能性。

截至2022年7月，150多名投資者為TEC項目投資至少2700萬美元，其中大約1650萬美元來自EB-5投資者，被告承諾為他們提供綠卡作為投資回報，還有大約1100萬美元來自股票投資者，嫌犯向他們承諾將會進行IPO。截至2022年3月，被告及其共謀者挪用和洗白至少200萬美元的TEC項目投資者資金。在同一時期，將250萬美元的投資者資金用於各種個人花費，也沒有向國稅局申報這些收入。到目前為止，TEC項目的EB-5投資者並未獲得臨時或永久綠卡，TEC項目也沒有進行IPO或在任何證券交易所上市。

出售結識美國政要的渠道

為了進一步推進他們的騙局，被告冒充外籍人士的虛假捐贈者，為支持美國政要和政治委員會的競選活動提供非法捐款。此外，還向外籍人士承諾，可以通過付費參加美國政治活動和結識美國政要。被告利用從外籍人士騙取的資金作為政治捐款的資金，並謊稱自己和其他美國公民是這些資金的捐贈者，違反了聯邦選舉競選法(FECA)和FEC的法規。在某些情況下，被告利用TEC投資者的投資資金進行政治捐款，並利用這些捐款獲得參與政治活動的機會，在這些活動中，被告與當選官員合影。然後，利用這些合影作為營銷工具，吸引外籍人士對TEC項目進行投資。

例如，被告向12名外籍人士每人收取了9.3萬美元的入場費，以便與時任美國總統川普一起參加2017年6月28日的籌款活動。被告利用從外籍人士騙取的資金，以自己的名義非法向聯合籌資委員會當日舉辦的活動提供60萬美元的政治捐款，被告及其外籍人士客人參加該活動，並與川普合影。之後利用在活動上與川普的合影為TEC招攬投資。

聯邦檢察官Breon Peace、聯邦調查局(FBI )紐約辦事處副主任Michael J. Driscoll、美國國土安全部紐約國土安全局(HSI)代理特別行動署署長Ricky J. Patel，以及美國國家稅務局紐約刑事調查局(IRS-CI)特別行動署署長Thomas Fattorusso宣布了逮捕和指控。

FBI鼓勵任何人士如果知悉相關指控的信息或認為自己是受害者，則可通過tips.fbi.gov網站上的電子舉報表格或撥打FBI的舉報熱線1-800-CALL-FBI(225-5324)，與FBI聯繫。