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「時代」2022百大影響力人物 谷愛凌上榜 劉思慕登封

編譯中心／綜合報導
谷愛凌入選2022「時代」百大影響力人物。（美聯社）
谷愛凌入選2022「時代」百大影響力人物。（美聯社）

美國「時代」(Time)雜誌22日揭曉2022年百大影響力人物名單，其中有兩位亞裔明星受矚。中美混血北京冬奧冠軍谷愛凌(Eileen Gu)以及「尚氣與十環幫傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的加籍華裔男星劉思慕(Simu Liu)雙雙入榜，劉思慕更登上封面。

綜合媒體報導，「時代」稱讚谷愛凌擁有活力和自信心，她的努力終有回報。「時代」雜誌的介紹詞寫道：「身為奧運選手，超越自己所從事運動極限並不容易，谷愛凌是例外。我不確定是否見過比她更充滿活力和擁有決心的人，她的努力換來回報。」

「時代」認為谷愛凌「用行動證明自己是史上最偉大的自由式滑雪運動員之一，成為年輕一代女孩的榜樣。她敢於向男性擁有話語權的極限運動發起有力挑戰，她比同齡人更加淡定、穩重，擁有不同尋常的優雅，從而實現所有目標。」

此外，「時代」編輯部也請來加拿大出生的韓裔女星吳珊卓（Sandra Oh）撰文表揚劉思慕：「他努力打通一些封閉多年的大門，好讓其他人由此進入；他透過自身被孤立和歧視的經歷，藉此為同伴發聲。他是我們的超級英雄。」

劉思慕入選2022「時代」百大影響力人物。（美聯社）
劉思慕入選2022「時代」百大影響力人物。（美聯社）

谷愛凌 劉思慕 北京冬奧

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