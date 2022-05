「時代」2022百大影響力人物 谷愛凌上榜 劉思慕登封

美國「時代」(Time)雜誌22日揭曉2022年百大影響力人物名單,其中有兩位亞裔明星受矚。中美混血北京冬奧 冠軍谷愛凌 (Eileen Gu)以及「尚氣與十環幫傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的加籍華裔男星劉思慕 (Simu Liu)雙雙入榜,劉思慕更登上封面。

綜合媒體報導,「時代」稱讚谷愛凌擁有活力和自信心,她的努力終有回報。「時代」雜誌的介紹詞寫道:「身為奧運選手,超越自己所從事運動極限並不容易,谷愛凌是例外。我不確定是否見過比她更充滿活力和擁有決心的人,她的努力換來回報。」

「時代」認為谷愛凌「用行動證明自己是史上最偉大的自由式滑雪運動員之一,成為年輕一代女孩的榜樣。她敢於向男性擁有話語權的極限運動發起有力挑戰,她比同齡人更加淡定、穩重,擁有不同尋常的優雅,從而實現所有目標。」

此外,「時代」編輯部也請來加拿大出生的韓裔女星吳珊卓(Sandra Oh)撰文表揚劉思慕:「他努力打通一些封閉多年的大門,好讓其他人由此進入;他透過自身被孤立和歧視的經歷,藉此為同伴發聲。他是我們的超級英雄。」

