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林書豪代言教育平台 分享亞裔學第2語言艱辛

記者劉肇育／綜合報導
林書豪。（取材自微博）
林書豪。（取材自微博）

總部位於新加坡的國際教育科技公司、語言線上學習平台LingoAce今天宣布，由林書豪基金會創始人林書豪出任首位全球品牌大使，希望透過他的個人經歷，致力於通過教育科技促進語言學習及多元文化交流。

談到這次合作，林書豪說：「我在美國加州長大並在那裡開啟了我的籃球生涯，也認識很多面臨不平等教育機會的小孩。不管身處怎樣的環境，我認為教育永遠是最寶貴的，是實現個人機會的基礎。在我看來，每個人都有天賦，但並不是每個人都能遇到寶貴的機會。這也是我成立個人基金會的原因，並開始藉由影響力投資來支持富有使命感的公司。我很榮幸能夠與LingoAce合作，幫助來自全球不同背景的孩子們學習和瞭解不同的語言及多元文化，拓展思維空間，為彼此搭建溝通的橋樑，開啟未來無限可能。」

在美國出生長大的林書豪親歷過學習第二語言的艱辛，也需要和生活在亞洲的家人溝通，從小通過傳統方式來學習中文。通過與LingoAce合作，林書豪認知到用科技來打造沉浸式學習的價值，並希望借此能幫助更多的孩子通過這種方式學習語言。林書豪提到作為生活在美國的亞裔，需要通過好的敘事方法和不斷壯大群體去持續提升影響力。

林書豪為語言線上學習平台LingoAce擔任全球品牌大使。(圖:LingoAce...
林書豪為語言線上學習平台LingoAce擔任全球品牌大使。(圖:LingoAce提供)

林書豪 教育 新加坡

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