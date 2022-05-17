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黃艾倫任紐約西奈山醫院首席醫務官

記者牟蘭／紐約報導
曾在西奈山醫院擔任志願者的黃艾倫，30年後，他重返西奈山醫院南納蘇郡分院擔任該院的首席醫務官。(西奈山醫院提供)
曾在西奈山醫院擔任志願者的黃艾倫，30年後，他重返西奈山醫院南納蘇郡分院擔任該院的首席醫務官。(西奈山醫院提供)

少年時期曾因申請「雷傑納隆科學獎」(Regeneron Science Talent Search)，前往曼哈頓的西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)擔任志願者的黃艾倫(Alan Wong，音譯)與醫院結緣，30年後，他重返西奈山醫院南納蘇郡(Mount Sinai South Nassau)分院，擔任該院的首席醫務官。

今年47歲的黃艾倫，父母來自香港，他在紐約市長大，是家中三個孩子中最小的一個；他的父母移民後，憑藉自己的雙手打造美國夢，爸爸幫助叔叔管理一家餐廳，媽媽從打字員做起晉升成為一家大銀行的副總裁助理。

西奈山醫院不久前宣布黃艾倫接任夏爾馬(Adhi Sharma)，成為該院新任的首席醫務官與醫療事務副總裁，幫助該院制定抗疫以及疫後的醫療方針。

黃艾倫少年時期通過特殊高中的入學考試進入布朗士科學高中就讀，期間曾參加「雷傑納隆科學獎」，前往曼哈頓的西奈山醫院協助繪製老鼠腦中的血清素圖像，也是此次經歷讓奠定他的職業規畫，勵志成為醫生，「我感覺自己更像一個守護病人的人，與患者交流就像是我的使命」。

為了完成自己的夢想，他進入紐約理工學院(New York Institute of Technology College)的醫學院就讀，畢業後他前往紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospitals)的長島分院完成他的住院醫師與實習醫生的訓練，成為家族中的首個醫生。

黃艾倫獲得內科、肺科、加護病房與臨終關懷等多個專業認證，他擔任西奈山醫院南納蘇郡分院的首席醫務官前，曾在Rockville Centre的仁愛醫院(Mercy Hospital)擔任首席醫療質量官與內科主任。

對於新職位，黃艾倫表示，當他適應新崗位後，計畫偶爾在加護病房輪班，深入了解醫院的服務，「這是一個非常激動人心的時刻，我們正在擴展西奈山醫院的優質護理服務」。夏爾馬認可黃艾倫的工作能力與個人性格，指出他符合首席醫務官的所有標準(Checked all the Boxes)，「他是一個非常冷靜的人，以團隊為重心，以任務為導向，符合西奈山南納蘇郡分院的文化」。

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