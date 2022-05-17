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孟祥琪任紐約長島猶太醫學中心主任

記者牟蘭／紐約報導
兒時因父親的外交官工作，前往非洲生活的孟祥琪，深知醫生這一職業的重要性，長大後成為家中的首位醫生。(北岸醫院提供；Lee S. Weissman／攝影)
兒時因父親的外交官工作，前往非洲生活的孟祥琪，深知醫生這一職業的重要性，長大後成為家中的首位醫生。(北岸醫院提供；Lee S. Weissman／攝影)

兒時因父親的外交官工作，曾遠離家鄉台灣、前往非洲生活的孟祥琪(Hsiang-chi Meng)，目睹當地落後的醫療條件，深知醫生這一職業的重要性；如今她成為家中首個醫生，經歷疫情至暗時刻後，她憑藉專業能力，不久前獲任長島猶太谷溪醫院(LIJ)醫學部主任，期盼日後能幫助更多患者康復。

孟祥琪接受本報採訪時表示，她在台灣出生、長大，父親是外交官，小學時因爸爸工作的緣故，舉家前往非洲馬拉維(Malawi)生活；她回憶，當時生活的地區只有一個醫生，需要救治當地所有的居民以及大使館的工作人員，患有腎結石的母親，必須要搭乘飛機前往南非，才能獲得治療。

通過這段經歷，孟祥琪深知醫學治療的重要性；她高中時與家人前往紐約生活，並申請進入羅格斯大學(Rutgers University)攻讀生化專業，畢業後前往長島北岸醫院(Northwell Health Hospital)下屬的醫療研究院(Feinstein Institute for Medical Research)擔任研究助理，堅定她成為一位醫生的決心。

孟祥琪隨後進入紐約學院的整骨醫學院(New York College of Osteopathic Medicine)就讀，畢業後，前往曼哈頓的勒諾克斯山醫院(Lenox Hill Healthplex)先後擔任住院醫師、醫學部副主任、醫生顧問與住院醫師。

新冠疫情爆發後，染疫者湧入醫院尋求救治，孟祥琪堅持在前線為患者提供治療，因不了解這個病毒，為保護家人的安全，她曾一度在地下室獨自生活數個月；她說，隨著疫苗的普及和醫護人員的不懈努力，儘管疫情多次反彈，但極大程度降低了染疫者的住院率、病重率與死亡率。

對於日益四起的仇恨亞裔風氣，孟祥琪表示，有許多像她一樣的亞裔冒著生命危險在一線救治患者，呼籲更多同胞勇敢發聲，爭取自己的權益。

她更鼓勵華裔下一代在各行各業擔任管理者，改變亞裔不敢表達自我的刻板印象。接任長島猶太谷溪醫院醫學部主任後，孟祥琪負責管理該院的臨床、高級護理、病理管理與社工部門。

對此，她說，自己的目標是為患者在醫院提供治療，幫助他們康復後，重返正常生活。

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經歷疫情至暗時刻後，孟祥琪憑藉專業能力，獲任長島猶太谷溪醫院醫學部主任。(北岸醫...
經歷疫情至暗時刻後，孟祥琪憑藉專業能力，獲任長島猶太谷溪醫院醫學部主任。(北岸醫院提供；Lee S. Weissman／攝影)
經歷疫情至暗時刻後，孟祥琪憑藉專業能力，獲任長島猶太谷溪醫院醫學部主任。(北岸醫...
經歷疫情至暗時刻後，孟祥琪憑藉專業能力，獲任長島猶太谷溪醫院醫學部主任。(北岸醫院提供；Lee S. Weissman／攝影)

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