漫威最常露臉亞裔 黃凱旋「奇異博士2」善用氣功虎拳

黃凱旋自招從小學過虎拳，也特地在鏡頭前秀了一套。(圖:迪士尼提供)

50歲英籍華裔男星黃凱旋(Benedict Wong)回歸「奇異 博士2：失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)，在片中飾演「奇異博士」的最佳搭檔「王」，日前接受專訪，由於他接連在「尚氣」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、「蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)以及「奇異博士2」登場，是近2年登場頻率最高的超級英雄，連他自己都搞笑說「漫威電影 宇宙」可以改成「老王電影宇宙」。

英籍華裔男星黃凱旋(右)笑認這次與「奇異博士」班奈狄克康柏拜區(左)合作更愉快。(圖:迪士尼提供)

身為華裔演員，黃凱旋希望能透過「奇異博士2」多為亞洲人發聲。(圖:迪士尼提供)

黃凱旋自承從小就愛漫威漫畫，「裡面常有一個故事的人物，跑到另一個故事客串」，甚至有人說他就像魔法師版本的「神盾局長」，負責集合所有英雄，「我喜歡這個稱號，這很棒」。

黃凱旋說自己從「奇異博士」的圖書館員，如今已經變成至尊魔法師，「他知道自己有越來越多責任，所以他必須成為奇異博士的得力後盾」，盛讚班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)也是個傑出的喜劇演員，「跟班奈狄克一起搞笑的時候很有趣，我們真的是好兄弟」。

黃凱旋在「奇異博士2」已成為至尊魔法師，積極拯救多重宇宙的平衡。(圖:迪士尼提供)

身為華裔演員，黃凱旋闖盪影壇已超過30年，他說從小就熱愛華人文化，「我小時候有去國術館學過功夫，也練過氣功、虎拳，我有將這些招數活用在這部電影」，還笑說只要一下戲，就會在家中比出魔法姿勢娛樂小孩，「他們常常要我做出傳送門的魔法，送他們到世界各地」。「奇異博士2」以「平行宇宙」作為故事主軸，未來若有機會，黃凱旋則說希望能與「驚奇四超人」(Fantastic Four)合作，「他們很重視團隊精神，我可以跟他們交流」。

黃凱旋身為漫威影業少數的亞裔演員 ，希冀自己的存在能夠拋磚引玉，讓更多亞裔影人有發揮空間，「我一直覺得漫威很重視不同族群，希望我能夠成為先鋒，讓更多優秀的亞裔演員一起加入」。電影現正熱映中。