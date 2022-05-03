紐約44%亞裔女性 曾遭種族歧視 59%獨自外出會害怕

疫情、仇恨犯罪，亞裔女性成心理健康成疾。(記者張晨/攝影)

在過去兩年中，由於新冠疫情的肆虐，仇恨亞裔 犯罪不斷增加；專家們將種族主義衝突的影響與人們日益增加的心理健康 問題聯繫起來，「城市保健計畫」(MetroPlus Health Plan)一項最新調查顯示，紐約市有超過一半的亞裔女性曾遭到種族歧視 對待，並害怕獨自外出。

城市保健計畫市場部助理主任劉爽表示，亞裔女性的基於種族和性別的遭遇被持續低估；根據報告，在紐約參與調查的亞裔女性中，有44%的人曾被以種族歧視對待、59%在獨自外出時會感到害怕；而在普通人群中這一比率約為40%。

此調查與美聯社與NORC公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)的調查結果相呼應，該調查同樣顯示，有超過一半的亞裔表示，由於種族原因，他們「經常」或「有時」覺得自己在公共場合「處於危險之中」。

根據「停止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)數據，從2020年3月到2021年底，該團體收到了超過超過1萬起仇恨案件的報告，而其中有61.8%為女性。

「儘管最近的焦點都在仇恨亞裔犯罪，但人們應該更多地關注因此而導致的亞裔社區心理健康問題。」劉爽說，人們需要儘快將目光從仇恨犯罪中移開，考慮如何治愈心靈和進入下一階段。

劉爽表示，報告的目的是讓人們知道，除了那些被襲擊的受害者，還有許多人也需要幫助；他們的心理健康在過去兩年中受到了嚴重影響，疫情對人們身心健康影響將比「疫情本身來的更長」。

城市保健計畫指出，亞裔女性感覺她們得到的支持和心理健康資源比其他紐約女性「少得多」，在獲得治療方面中，有可靠語言和文化支撐的精神衛生服務提供者稀缺，亞裔女性往往很難在短時間內獲得幫助。