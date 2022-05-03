紐約44%亞裔女性 曾遭種族歧視 59%獨自外出會害怕
在過去兩年中，由於新冠疫情的肆虐，仇恨亞裔犯罪不斷增加；專家們將種族主義衝突的影響與人們日益增加的心理健康問題聯繫起來，「城市保健計畫」(MetroPlus Health Plan)一項最新調查顯示，紐約市有超過一半的亞裔女性曾遭到種族歧視對待，並害怕獨自外出。
城市保健計畫市場部助理主任劉爽表示，亞裔女性的基於種族和性別的遭遇被持續低估；根據報告，在紐約參與調查的亞裔女性中，有44%的人曾被以種族歧視對待、59%在獨自外出時會感到害怕；而在普通人群中這一比率約為40%。
此調查與美聯社與NORC公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)的調查結果相呼應，該調查同樣顯示，有超過一半的亞裔表示，由於種族原因，他們「經常」或「有時」覺得自己在公共場合「處於危險之中」。
根據「停止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)數據，從2020年3月到2021年底，該團體收到了超過超過1萬起仇恨案件的報告，而其中有61.8%為女性。
「儘管最近的焦點都在仇恨亞裔犯罪，但人們應該更多地關注因此而導致的亞裔社區心理健康問題。」劉爽說，人們需要儘快將目光從仇恨犯罪中移開，考慮如何治愈心靈和進入下一階段。
劉爽表示，報告的目的是讓人們知道，除了那些被襲擊的受害者，還有許多人也需要幫助；他們的心理健康在過去兩年中受到了嚴重影響，疫情對人們身心健康影響將比「疫情本身來的更長」。
城市保健計畫指出，亞裔女性感覺她們得到的支持和心理健康資源比其他紐約女性「少得多」，在獲得治療方面中，有可靠語言和文化支撐的精神衛生服務提供者稀缺，亞裔女性往往很難在短時間內獲得幫助。
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