外百老匯舞台劇「金盾工程」亞裔主演 4日推亞太裔專場

「金盾工程」是一步主要由亞裔演員演出的外百老匯舞台劇。(取自曼哈頓戲劇俱樂部網站)

由多個亞裔演員 演出的外百老匯 舞台劇「金盾工程」，目前正在曼哈頓演出；該劇華裔演員洪瑋婷3日接受本報採訪時表示，「金盾工程」是由亞裔導演、演員和人才耗費多時呈現的作品，希望在後疫情 時代透過藝術帶給觀眾歡樂，並且看到亞裔社區在外百老匯也有精采的表現；該劇訂於4日(周三)晚舉辦亞太裔專場，劇後將有導演及演員座談。

「金盾工程」是由澳洲、泰國裔青年編劇王婉婷撰寫的嶄新話劇，探索忠誠、陰謀以及翻譯藝術所包含的意義；劇中描述一位雄心勃勃的美籍華裔律師，提出訴訟追討跨國資訊科技公司與中國政府，聘用了自己的妹妹擔任翻譯。

為了贏得這場官司，姊妹倆需要撇開過去的隔閡，互相妥協、溝通；故事穿越時空，橫跨中美兩國，刻畫出當今商業道德與國際角力的多重矛盾。

在劇中分飾中國政府官員，以及教授妻子的演員洪瑋婷，表示該劇共有八名演員，其中就有五名是亞裔，與其他百老匯、外百老匯劇相比，亞裔占多數，且每個角色都有各自不同可發揮的地方和藝術。

在紐約參與相關演出已16年的洪瑋婷表示，近幾年亞裔在主流舞台上機會增加讓她感到非常開心，但她認為亞裔在參與相關演出時應該被給予更多機會，「如果有一天戲裡不再因為有幾個亞裔演員演出，而被報導，就代表亞裔在藝術表演行業裡，已經擁有足夠的代表性了。」

洪瑋婷說，在過去幾年不論是亞裔社區或是整個大環境，所有人都經歷很多、很辛苦，而亞裔社區在前政府的鼓動下經歷種族歧視，疫情後又面臨仇亞攻擊，好不容易進入後疫情時代，她希望該劇能夠在文化背景和情感面，與觀眾建立連結與認同，並且透過藝術療癒人心、得到抒發。

由曼哈頓戲劇俱樂部帶來的「金盾工程」從即日起演出至6月12日(周日)，其中4日為亞太裔專場，有興趣民眾可上https://www.nycitycenter.org/購票及了解詳情。