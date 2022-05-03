我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭州4日起封城一周 市民急囤貨 超市搶購一空

CNN：羅訴韋德案恐被推翻 將影響期中選舉婦女票動向

你知道亞太裔傳統月的由來嗎?

編譯組／灣區2日電
5月是美國亞太裔傳統月，但許多人對亞太裔傳統月的由來並不了解。（取自推特）
5月是美國亞太裔傳統月，但許多人對亞太裔傳統月的由來並不了解。（取自推特）

對亞太裔傳統月的慶祝可以達到多種目的，比如反思過去，預測未來；亞裔美國人的商業、文化和政治成就通常在5月慶祝，而今年的亞太裔傳統月，更是在第二次世界大戰期間日裔美國人拘留營80周年和聯邦排華法案通過140周年之際到來。

什麼是亞太裔傳統月？

1977年，朱珍妮（Jeanie Jew）對前一年的全國200周年慶祝活動中，缺乏對亞裔美國人對國家的貢獻的承認感到擔憂；作為美籍華人婦女組織的主席，朱珍妮與紐約州眾議員霍頓（Frank Horton）的幕僚長莫伊（Ruby Moy）合作，倡導將亞裔和太平洋島民納入其中。

在他們的努力下，霍頓和聖荷西的米內塔（Rep. Norman Mineta）議員共同提出了一項關於亞太裔傳統周的決議。1978年10月5日，卡特（Jimmy Carter）總統簽署國會聯合決議，使之成為法律。

1990年，布希（George H.W. Bush）總統簽署了一項法案，規定5月為亞太裔傳統紀念月。兩年後，霍頓共同發起立法，正式將其定為APA傳統月，這樣以前的公告就不必每年重新授權了。歐巴馬（Barack Obama）總統在2009年簽署了一項總統公告，將其名稱改為 「亞太裔傳統月」。  

為什麼是在5月？

亞太裔傳統周始於5月4日，紀念兩個歷史性時刻：1843年5月7日第一批日本移民抵達美國大陸，以及1869年5月10日橫貫美國大陸的鐵路竣工，這在很大程度上得益於多達2萬名中國移民勞工的工作。

為什麼亞太裔傳統月在舊金山是特別的？

2005年，舊金山市長紐森（Gavin Newsom）在華盛頓特區的亞太裔組織的前全國主席鄭可欣（Claudine Cheng）的建議下，成立了亞太裔傳統慶祝委員會。五年後，亞太裔傳統基金會成立，負責協調並為該市的活動籌集資金。

亞太裔傳統基金會計畫於5月4日周三舉辦亞太裔傳統授獎和招待會，儀式於下午5:30在舊金山Herbst劇院（401 Van Ness Ave.）開始，其中包括與市長布里德（London Breed）的公告簽署儀式，文化表演和APA傳統獎的頒發。儀式結束後，在市政廳（1 Dr. Carlton B. Goodlett Place）舉行的年度 「亞太之味」招待會，將包括亞洲美食樣品、進一步的娛樂活動、展覽和抽獎活動。這一免費活動的詳情可在apasf.org網站上找到，該活動需要預先登記。

整個5月，舊金山及灣區將有多項紀念傳統月活動。

➤➤➤更多「亞太裔傳統月」精彩內容

舊金山 亞裔 移民

上一則

迎亞太裔傳統月 玉山科技促參政

延伸閱讀

5月歡慶亞太裔傳統月 灣區活動連番上陣

5月歡慶亞太裔傳統月 灣區活動連番上陣
紀事報：缺乏監督 金山遊民計畫成災難

紀事報：缺乏監督 金山遊民計畫成災難
為亞太裔文化月造勢 布里德：這是分享故事、加強連結好機會

為亞太裔文化月造勢 布里德：這是分享故事、加強連結好機會
提供遊民青年住所 金山可負擔房動工

提供遊民青年住所 金山可負擔房動工

熱門新聞

跨州長途的卡車司機十分緊缺。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

2022-04-28 09:20
圖為佛州邁阿密機場熙熙攘攘，多數旅客都不戴口罩。(Getty Images)

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

2022-04-27 09:16
羅希在協議離婚期間，為調劑心情，離開紐約旅行了一個月，圖為她在厄瓜多爾。(羅希提供)

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

2022-04-27 10:50
針對亞裔的種族歧視引起的暴力行為，讓不少華裔民眾壓力巨大。（記者和釗宇／攝影）

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

2022-04-29 12:50
在從夏威夷回到紐約的第一天，顏庭珊激動地在社交媒體上發布了這張自拍。(顏庭珊提供)

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

2022-04-29 09:18
樹新風所拍紐約法拉盛超市警察當場抓賊視頻。(取自樹新風視頻)

疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元

2022-04-30 15:02

超人氣

更多 >
賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴
甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹
經濟衰退示警 預留存款、適度投資…專家教你理財避險

經濟衰退示警 預留存款、適度投資…專家教你理財避險
紐約布魯克林8大道住宅火災 數十華裔租戶逃離

紐約布魯克林8大道住宅火災 數十華裔租戶逃離