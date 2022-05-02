疫情改變你和我╱回顧疫情兩年生活 聽聽在美華人怎麼說

48歲的林靜怡。（記者張筠 / 攝影）

新冠疫情 已滿兩周年，在美華人於生活、學習、工作、交友等多方面都發生巨大改變，雖然身心都曾經歷起伏，甚至面臨重大損失，但多數民眾在回顧過去兩年時，仍發現許多成長和收穫，看待事物也有新角度，並且多數民眾都表示，與人面對面交流的舒適感和必要性難以被技術取代。

影片：記者張筠

27歲｜華府｜劉東曉

27歲的劉東曉。（劉東曉提供）

在華府霍華德大學(Howard University)攻讀病毒學的三年級博士生劉東曉表示，新冠疫情雖然衝擊我們的生活，但他很慶幸自己所學的知識能幫助他人，推動醫學發展，造福社會，此前他從未如此貼切的感受到病毒學、疫苗 所帶來的貢獻，「當我終於能學以致用，能夠為他人解答疫苗發展、病毒的演變，心裡很受鼓舞」，他表示，雖然兩年期間因為疫情都無法回家看看，但若兩年前就知道會有疫情發生，他「仍會義無反顧的來美求學」，潛心疫苗研究，並多往mRNA疫苗方向精進。

54歲｜維州 ｜巫盈宏

54歲的巫盈宏。（記者張筠 / 攝影）

在聯邦政府從事IT工作的巫盈宏因新冠疫情更進一步認識到人的渺小，但他也在此過程中意識到信仰的重要，雖然社會動盪不安，且疫情剛爆發時也出現很多挑戰人性的問題，「病毒不可怕，有時候人更可怕」，但他仍能以正面的心態來應對。疫情帶給巫盈宏最大的改變是工作免於通勤，「遠程上班也讓我有更多與家人相處的時間，包括夫妻聊天和親子時間」，但實體聚會減少，以往每周和朋友道的「晚上見」都變成了「網上見」，「朋友都變網友，也令人感慨。」

48歲｜維州｜林靜怡

在聯邦政府從事會計工作的林靜怡在疫情期間發現了以往沒有留意的美好事物，「以前每天上班太匆忙，步調太快，疫情後每天和孩子在小區散步、騎車，頓時發現環境很美，也仔細欣賞了春夏秋冬」；此外因為遠程上班，她每天早晨得享獨自安靜讀書、反省思考的時間，也培養了更好的晨禱習慣。不過在疫情中林靜怡也曾有過掙扎，因為孩子不到校上學，在家看電腦手機的時間太長，偶爾在管教孩子方面會有衝突，也更深刻的認識到教養孩子的重要。

32歲｜維州｜王明

32歲的王明。（記者張筠 / 攝影）

王明是北維州一家牙科診所的護士，疫情剛爆發時因為診所關門，她有一段時間無法工作，加之原計畫要舉行的婚禮被推遲、無法回台灣參加外婆的喪禮，一系列的變故給她的生活留下許多遺憾。不過在回顧時，她也發現諸多收穫，「線上婚禮讓很多原來無法到場的親友都能見證我人生的重要時刻，彼此陪伴」，她也利用無法工作的三個月來調整生活步調，「離開學校進入社會後，從來沒有這麼長的休息時間，慢慢也會更理解生活中對我最有意義的人事物是什麼。」

58歲｜維州｜王詠時

58歲的王詠時。（記者張筠 / 攝影）

對北維州公立小學的中文老師王詠時來說，新冠疫情對她最大的改變就是教學方式，熱愛嘗試新事物的她，利用線上授課的學期開發了很多創意教學技巧，通過不同的工具來增加課程趣味性，讓在數據環境成長起來的孩子們能從學習中獲得更多快樂，就算重啟實體課後，她仍投資時間學習電腦技能，並鼓勵學生充分利用數位平台學習。在她看來，疫情沒有帶來太大衝擊，生活和工作都能靈活調整，在教學上也有意想不到的收穫。

25歲｜維州｜王同舟

25歲的王同舟。（記者張筠 / 攝影）

今年25歲的王同舟是大華府地區的一名會計師，剛畢業不久就遇到疫情，她曾對未來感到很迷茫，「不知道要留美還是回國發展，有時候非常想家，但又會捨不得在美國的自由」，但在疫情期間，王同舟慢慢學會獨立，用有意義的事情充實生活，培養興趣愛好，即使在無人相聚的時候也能把生活過得豐富多彩，「不過我也發現自己越來越不喜歡做飯，疫情開始的半年天天做飯，到現在都已經吃膩了」，也算更全面的認識自己。

61歲｜維州｜袁大偉

61歲的袁大偉。（記者張筠 / 攝影）

在聯邦政府從事專利相關工作的袁大偉，去年底剛過完60歲生日，疫情讓許多平時習以為常的事情變得彌足珍貴，相反的也讓認為很難實現的事情變成日常，「現在每天都睡飽才起床上班，以前完全不可能」，下班後他會和太太到外散步，因此體察到身邊細膩的美好事物。病毒也讓袁大偉感悟到地球村的便利與無奈，「病毒傳播之快讓人難以想像，所有的生命都連結在一起，也更凸顯了人類共同體的概念。」

35歲｜德州｜李Edward

在德州生活的李Edward曾在疫情爆發初期丟了工作，「很感慨，本以為這種事不會發生在我身上」，加上社交活動減少，曾有一段時間覺得情緒沒有出口，但他藉這段時間進修沉澱，後來找到新工作，「有了這段經歷後也更能體會那些在掙扎中的人，品嚐過辛苦後才能更理解他人並反思自己」；在疫苗普及，各地旅遊限制解除後，他2021年5月時隔兩年首次出差，「坐上飛機的那一刻想到很多年前來美的經歷，那時候是人生第一次坐飛機，充滿新鮮感，如今戴著口罩坐飛機，疫情後很多事都不一樣了，我也再度體會到新奇感，當時也忍不住自拍留念，並且望著窗外的藍天白雲沉浸很久」，原來習以為常的事情，很久以後再做，還是會感到非常興奮且珍惜。

27歲｜華府｜于凌帆

27歲的于凌帆。（記者張筠 / 攝影）

在華府攻讀法律博士的于凌帆認為，在美國經歷的疫情好像比別人更長，期間有一段時間封閉在家「覺得自己快要發霉」，但她的性格也因此改變，「以往一天不出門都不行，現在能沉下心，有更多思考，宅家期間生活也更規律」，此外她也非常慶幸有室友陪伴，且親人好友的關心從不間斷，讓她仍有依靠。疫情除了讓人更重視身體健康，于凌帆對心理和情緒的關注也更深入，「疫情期間很多事不能隨心而為，每個人都可能需要更多情緒出口」，因此她現在和別人交流的時候也會更關心他人內心的狀態和需要。

25歲｜維州｜李Lilian

25歲的李Lilian。（記者張筠 / 攝影）

在維州數據分析行業工作的李Lilian剛好在疫情爆發的那年研究生畢業，求職的道路也變得更加坎坷，平時樂觀開朗喜歡與人交流的她在這段時間「學會與自己相處」，平時享受著科技的便利，但疫情讓她「突然發現網路再發達也無法取代實際與人接觸的舒適感」，身邊很多人在無法實體見面交流時，會想盡辦法拓展不同的渠道與人保持聯絡，這方面也讓她備受鼓勵，疫情後她也更珍惜時間，「疫情讓人很孤獨，常常覺得一天什麼都每做就過完了，因此現在會更善用片刻時間，把握機會認識新朋友、嘗試新事物。」

如果兩年前知道會有疫情爆發，你會做什麼改變？面對這個問題，多數民眾都表示會回家看看，多花時間陪家人，或是出門旅行，趁通勤不受限時多到遠方走走，環遊美國，也有人笑稱會多買一點Zoom的股票，或是保護眼睛，加強運動，建立生活規律，避免宅家長胖等等。

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