楊紫瓊新片票房開紅盤 93歲華裔演員名留星光大道

楊紫瓊新片在美國票房表現優秀。（路透資料照片）

在新冠肺炎疫情期間，北美票房一度大受打擊，雖然近期商業大片陸續有不錯的表現，獨立製片或是高品質藝術片的行情一直沒有回來；不過由曾染疫又康復的楊紫瓊 掛帥的「媽的多重宇宙 」，在美國已締造超過2900萬美元的賣座數字，讓獨立製片界大感振奮，認爲是景氣復甦之吉兆。

影片來源：YouTube

「媽的多重宇宙」導演雙人組曾與主演「哈利波特」系列的丹尼爾雷德克里夫合作過，丹尼爾接受媒體訪問時，提到自己本也接到邀約、非常喜歡在片中的角色，並且兩位導演是世界上唯一他就算不看劇本也會答應出演的人，無奈雖然曾有機會加入「媽的多重宇宙」，最終因為正在拍攝其他電影而未能實現，媒體則猜測丹尼爾雷德克里夫最有可能扮演的角色應是最後由「臥虎藏龍：青冥寶劍」岑勇康飾演的、處於「浣熊宇宙」中的那位廚師。

➤➤➤楊紫瓊「媽的多重宇宙」扮神力亞裔 媽 感動移民觀眾

「媽的多重宇宙」由岑勇康（左）扮演的角色，本來可能是演過知名賣座系列大片的男星擔任。圖／双喜提供

在「媽的多重宇宙」中飾演楊紫瓊爸爸的吳漢章（James Hong），現年93歲依然神采奕奕，他曾到台灣拍攝電影，也曾跟寇特羅素聯手主演「妖魔大鬧唐人街」，不少眼尖的資深影迷發現，他這次所飾演的「公公」坐在輪椅的戰鬥頗有致敬該片的意味。

此外，吳漢章還曾在「降魔戰警」飾演萊恩雷諾斯死後在人間打擊惡魔的替身，近年還在「功夫熊貓」系列聲音演出「鵝阿爹」一角，成了大人小孩的偶像。

資深亞裔男星吳漢章，即將名留好萊塢星光大道。圖／双喜提供

縱橫演藝界68年的他約莫演了500個角色，堪稱好萊塢最高產量的演員，他也將在好萊塢星光大道擁有屬於自己的一顆星星，下個月就要舉行落成典禮。

在台灣，「媽的多重宇宙」上映後除了好評和不錯票房外，中文字幕用了不少花巧的字眼，是否沒有忠實傳達編導想呈現的趣味，也引起網友熱烈爭論，成為另類話題。

➤➤➤更多「亞太裔傳統月」精彩內容