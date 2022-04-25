迎接亞太裔傳統月：身為亞裔美國人 我們感到驕傲

亞太裔是美國最重要的少數族裔之一，對美國的發展和繁榮做出了卓越的貢獻。Getty Images

聯邦政府將每年5月設定為亞裔 美國人和太平洋島民 (AAPI)的傳統月，以表彰亞太裔對美國歷史和成就的貢獻。目前，亞太裔是美國最重要的少數族裔之一；事實上，亞太裔對美國的發展和繁榮做出了卓越的貢獻。迎接亞太裔傳統月的到來，讓我們在熱烈慶祝這個節日之餘，也為自己是一名亞太裔而感到驕傲。

亞太裔美國人在美國建國前就已經來到這裡，參與建設這個新大陸。19世紀中葉，華人移民 和日本移民幫助修建了鐵路，並在因鐵路而發展起來的各行業中留下自己的印記。19世紀後期，粵菜在紐約出現，隨後各種亞洲菜餚進入美國，豐富了美國人的餐桌。現在，人們在全美各地都能吃到亞洲菜及更適合西方口味的融合料理。除了分散各地的亞洲餐館外，華裔 程正昌（Andrew Cherng）家族創辦的美式快餐連鎖店熊貓快餐（Panda Express），在全美共有2200多家分店，是美國最大的亞洲餐廳連鎖店。

亞洲文化也對美國的文化產生了積極的影響。例如，中華武術促進了美國武打電影的發展。香港演員兼武術家李小龍將他的功夫、拳擊和擊劍技術組合帶到好萊塢，產生了美式混合武術。目前，這些混合武術已經成為美國武打電影的標配，而美式武打電影也廣受歡迎。

美國許多重要的進步也是亞裔美國人首創或完成的。例如，美國的出生公民權就是華人黃金方（Wong Kim Ark）打官司贏得的。黃金方在美國出生，後回到廣東生活一段時間，但返回美國時卻被海關拒絕入境。於是，他與政府打官司，一直打到最高法院；最後，最高法院通過了第 14 修正案，向所有在美國出生的人提供公民身分。這是一個具有里程碑意義的案例，適用於所有移民及其子女。

亞裔美國人在科學、技術、工程和數學 (STEM) 領域更是做出了卓越貢獻。知名的曼哈頓計畫也有華裔科學家吳健雄博士的參與。吳健雄在粒子物理學領域用實驗證明違反宇稱守恆定律方面發揮了重要的作用，被許多科學家稱為「物理學第一夫人」。為了紀念吳健雄，2021年美國郵政局發行以她的頭像作為封面的永久郵票。

中國移民李政道和楊振寧證明了宇稱守恆並不總是成立，獲得了1957 年諾貝爾物理學獎。其後，幾位華人科學家獲得諾貝爾獎，如1976 年的丁肇中（Samuel Chao Chung Ting）、1997年的朱棣文（Steven Chu）、1998 年的崔琦（Daniel Tsui ）、2008 年的錢永健（Roger Tsien）等。

美國華裔數學家丘成桐獲得了數學界的菲爾茲獎，華裔幾何學家陳省身（Shiing-Shen Chern）於1983年獲得沃爾夫數學獎，華裔新移民張益堂是一位在數論領域工作的美國數學家，建立了第一個關於素數間隙的有限界，並因此獲得了2014年麥克阿瑟獎。

從互聯網門戶網站到電子郵件服務，幾項重要的技術進步都是由亞裔美國人開創的。例如，台灣移民楊致遠與人共同創立了Yahoo!，該公司擴展到包括搜索引擎、電子郵件和新聞等。印度裔美國人Sabeer Bhatia與人共同創立了第一個電子郵箱Hotmail。目前廣泛使用的視頻網站YouTube也是由台灣移民陳士駿（Steven Shih Chen）和朋友創辦的。而人們今天使用的大容量存儲設備USB是由印度裔美國計算機建築師 Ajay Bhatt開發的。2020年3月，紐約市爆發新冠疫情，隨後迅速蔓延全美。華裔移民袁征（Eric Yuan）2011年創辦的Zoom一下子成為人們不可缺少的交流工具；Zoom提供視頻電話和在線聊天服務，滿足了人們隔空開會、聊天的需求。

亞裔美國人在健康科學方面也成績卓著。華人科學家張明覺（Min Chueh Chang）是聯合口服避孕藥的共同發明人，並為體外受精發展做出了重大貢獻。2014 年，人們首次治癒了HIV陽性的一名兒童感染，這是由菲律賓裔美國兒科免疫學家Katherine Luzuriaga博士及其同事領導的；她開發了最早的兒童HIV感染診斷測試之一，並為他們進行了抗逆轉錄病毒療法的臨床研究。

在美國的航天領域，亞太裔也不遑多讓。1985年4月29日華裔王贛駿以科學家身分登上挑戰者號太空船，成為全球第一位遨遊太空的華人，也是第一位以科學家身分遨遊太空的非職業太空人。1994 年的焦立中（Leroy Chiao）和1997年的盧傑（Edward Tsang Ed Lu）緊隨其後。1985年，日裔Ellison Onizuka成為太空飛行的亞裔美國人，但於1986年因為挑戰者號太空船爆炸而去世。

亞太裔美國人也領導了民權運動，例如，日裔美國人Yuri Kochiyama積極參與了亞裔和非裔運動。她與其他激進分子（包括丈夫比爾和朋友馬爾科姆 X）的合作促成了1998年《公民自由法》的簽署。

疫情期間，亞裔美國人成為替罪羊，遭到歧視與暴力對待。Getty Images

新冠疫情在2020年3月初在全美爆發後，許多美國人把該病毒視為中國病毒，辱罵和毆打亞裔美國人。2022年3月，聯邦政府宣布了新的行動，以應對反亞裔暴力的增加，並促進所有亞裔美國人社區的安全、包容和歸屬感。最近，聯邦參議院通過了一項預防新冠仇恨犯罪法案，包括增加數據收集和報告的資金。亞裔國會眾議員孟昭文（Grace Meng）、趙美心（Judy May Chu）等的倡導和推動發揮了不小的作用。

亞太裔美國人應該認識到，亞太裔在美國不是過客，而是美國公民；亞太裔社會不是二流社會，而是主流社會的組成部分。美國也是亞太裔的國家，亞太裔要為這個國家的進步而努力。

為迎接亞太裔傳統月的到來，世界日報紐約、洛杉磯、舊金山三社特地採訪多位傑出亞裔人士，包括波士頓市長吳弭、眾議員孟昭文與金映玉、加州市議員鄭博仁與尤煜琳、加州州立大學峽島分校校長Richard Yao、紐約市立大學皇后學院院長吳華揚、lUCLA醫學博士廖敏妃、CVS首席數據科學家Clarie Wu、紐約艾姆赫斯特副院長魏凱、紐約中華公所新任主席曾偉康、亞裔名人堂執行總裁謝明錦、Simplehuman董事長楊紹培、世界排名第一的女子業餘高爾夫球選手張斯洋、美足紐約紅牛隊守門員陳子天、公羊隊主力安全衛遲友駿、美食博主David Fung/Fung Bro，文字與影音將於4月28日起陸續在世界新聞網推出。