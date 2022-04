楊紫瓊「媽的多重宇宙」扮神力亞裔媽 感動移民觀眾

楊紫瓊在新片「媽的多重宇宙」扮神力亞裔媽,穿越時空,無所不能,獲得好評。(美聯社)

由女星楊紫瓊主演的美國奇幻動作片「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)3月中下旬於北美首映迄今,口碑勁揚,不僅票房逐周攀升,上映戲院更從38家一路增至2220家。楊紫瓊在這部充滿天馬行空想像力的奇幻電影 中,飾演傳統亞裔移民 妻子和母親努力成為「無所不能的英雄」,演技大爆發,更感動了眾多移民觀眾。

「媽的多重宇宙」劇中主角伊芙琳(Evelyn)本來被導演取名為密雪兒(Michelle),藉此向主演的楊紫瓊(Michelle Yeoh)致敬。但楊紫瓊接受美聯社訪問時透露,她堅持主角改名,不要用她的名字。

楊紫瓊說:「我相信這個被描寫得如此豐富的角色,值得擁有她自己的聲音。她的聲音,正是那些你在唐人街或超市經過、連看都不看一眼的母親、阿姨、祖母的聲音,你對她視若無睹,覺得理所當然;她從來沒有聲音。」

現年59歲楊紫瓊,形容「媽的多重宇宙」是「一部打了類固醇的獨立電影」;由關家永(Daniel Kwan)和丹尼爾·舒奈特(Daniel Scheinert)導演兼編劇的這部電影,結合動作、科幻、喜劇和家庭劇,幾位主角造型千變萬化。楊紫瓊說,她看完劇本後,想到的第一個詞就是「瘋了」,「我很震驚,他們有勇氣寫這樣的劇本,把所有這些東西都放進去;不僅內容怪誕,劇中的家庭聯繫更是如此強大。」

這部電影無疑觸動了許多觀眾,亞裔觀眾尤其有感。許多人在社群媒體上提到自己看電影最後一小時,當伊芙琳和女兒喬伊的關係到達分與合的關鍵點時,哭了出來;有人說,他們覺得好像是在看著自己的移民母親,第一次成為她人生故事中的英雄;還有人表示,這部電影讓他們懂得體諒自己同樣喜怒不形於色的父母。

「媽的多重宇宙」的上映時機,正值亞裔成為新冠疫情的代罪羊,在美國唐人街、城市和郊區被當成種族主義者泄恨目標之際,根據報導,亞裔女性遭受仇恨犯罪比例更高。

對亞裔女性來說,這部電影帶來一股清新的空氣。去年亞特蘭大按摩院槍擊事件等仇恨事件,已再次引發有關人們傾向將亞裔女性性化或貶低的討論。這部電影透過楊紫瓊的百變樣貌,讓人得以穿透亞裔女性的刻板印象,從喜劇層面、武術表演乃至令人心碎的焦慮情緒等等,看到亞裔不同向面的自我探索與掙扎。