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紐約地鐵站目睹反亞裔仇恨犯罪 攻擊者再轉向攻擊他

記者顏嘉瑩／紐約報導
菲律賓裔男日前在上東城地鐵站，遭人暴打。(截自Eyewitness News ABC7NY)
菲律賓裔男日前在上東城地鐵站，遭人暴打。(截自Eyewitness News ABC7NY)

8日在上東城地鐵站內又發生反亞裔攻擊事件，一名菲律賓裔男子在地鐵站內目睹另一名亞裔遭到年輕的陌生男子攻擊，在亞裔男逃走之後攻擊者隨即轉向他，朝他的臉痛毆，並大喊「回去你的國家」。

影音來源：Eyewitness News ABC7NY

根據Eyewitness News ABC7NY報導，8日早上7時20分，居住在皇后區的52歲菲律賓裔男在上東城103街6號車地鐵站下車，注意到前方另一名疑似為亞裔的男子，被陌生男子攻擊，並對他喊「回去你的國家」。(go back to where you came from.)

該亞裔男逃跑之後，攻擊者轉向菲律賓裔男，將他逼到月台角落之後開始朝著他的臉毆打，並同時大喊「回去你的國家」。

菲律賓裔男表示，整起事件發生很突然且隨機，「因為攻擊者說的話，我才開始意識到這可能是仇恨犯罪」。

他描述，攻擊者大約年僅2、30歲，「看起來不像是遊民，可能有心理健康問題」，在過程中，攻擊者也沒有劫取財物或要求他拿錢。

菲律賓裔男說，另外還有一名目擊者試圖要追攻擊者，但最後沒得抓到他；「那個目擊者說他跟隨攻擊者，打了他一頓，但最後仍被他逃跑了。」

菲律賓裔男雖然被打到臉部瘀青、鼻子流血，但卻表示不生氣也不害怕，反倒是希望將事情說出來，以提升大眾的關注；他說：「我擔心還會有其他類似的隨機攻擊案發生，這可以發生在任何人身上。」

針對該起事件，警方正在調查中。

地鐵站 亞裔 皇后區

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