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職場隱形偏見 紐時：亞裔常被叫錯名 臉盲加深邊緣化

編譯郭宣含／綜合8日電
紐約時報報導，亞裔在職場上面臨不平等，工作許久的同事連他們的名字都記不住。圖為講述亞裔美國人成長歷程的影集「菜鳥新移民」。(美聯社)
紐約時報報導，亞裔在職場上面臨不平等，工作許久的同事連他們的名字都記不住。圖為講述亞裔美國人成長歷程的影集「菜鳥新移民」。(美聯社)

紐約時報報導，在部分大企業中，中層職等的亞裔專業人士比例過高，但在領導階層比例卻不足；亞裔在職場上面臨不平等，工作許久的同事連他們的名字都記不住；追根究柢後發現，原因源自許多亞裔太常遇到的狀況：被別人認錯，或稱為「可互換的亞裔」(the interchangeable Asian)。

美國過去一年改變種族不公的口號震天價響，許多企業推動「多元、平等與包容」計畫，盼能進一步支持少數族裔勞工；然而紐時指出，許多亞裔專業人士只要求自己的同事，至少能記住他們的名字。

出現「可互換的亞裔」一詞

紐時指出，對亞裔美國人而言，只要辦公室內有其他亞裔在，就算這些人外貌和名字讀音完全不像，也一定會被認錯；這種情況屢見不鮮，甚至出現「可互換的亞裔」一詞，來稱呼此種情況。

「被錯認成另一名亞裔美國人，這種微歧視(microaggression)相當獨特。」亞裔美國人文化評論家楊致和(Jeff Yang)說，「源自另一種不同情況，那就是大家常把我們想像成一個群體。」

學者：臉盲源自於不在乎

不過許多學者指出，亞裔臉盲現象源自於不在乎；有些人表示，這種不被在意的歧視，讓辦公室員工更難記住亞裔同仁的名字與臉孔，其中很大一部分是因為，他們的生活與主流媒體中顯少接觸亞裔；其他學者則認為，這種不在乎源自於美國歷史的一種歧視，即亞裔的外貌與行動相近，他們成了一群不值得記得或升遷的無名機器人。

就歷史面而言，亞裔外表相似的刻板印象，深植於逾百年前的歷史；當時政治人物排華，再加上美國後續與日本、南韓與越南打戰，士兵被訓練要視所有亞裔為一群可替換、無名無臉的邪惡群體。

學者認為，亞裔在流行文化能見度低，也造就「錯認亞裔」的經驗；當大家不熟悉亞裔影星臉孔，現實生活中就更難區分亞裔。

假恐華 亞裔演員常演反派

河濱加州大學戲劇歷史與理論教授多納泰拉·加萊拉(Donatella Galella)指出，流行文化長期反映出西方假恐華觀點，因此常安排反叛角色給亞裔演員，進一步加深邊緣化亞裔的循環。

根據多項研究，亞裔美國人是國內最難得到升遷機會的族群，即便他們佔7％美國人口而且是成長最快的種族。

就算是亞裔在矽谷佔約50%勞力，亞裔美國人也鮮少晉升到高層，多數人是中階管理職位；這個問題對於女性尤其明顯，根據一項針對約9200名亞裔女性專業人士的研究，僅有36%的女性升到高層。

亞裔在職場上被視為可交換的現象屬於體制問題，應與企業領袖討論；但學者也認為，亞裔不妨多與同事建立連結，分享共同興趣，還有下次被叫錯名字時，勇敢糾正對方。

亞裔演員 美國 歧視

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