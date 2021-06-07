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影／紐約華盛頓廣場宵禁清場 非裔大罵亞裔警員「中國佬」

記者張晨／紐約報導
華盛頓公園廣場宵禁清場，非洲裔直指亞裔警員大罵「中國佬」。(視頻截圖)
華盛頓公園廣場宵禁清場，非洲裔直指亞裔警員大罵「中國佬」。(視頻截圖)

曼哈頓華盛頓廣場(Washington Square)日前由於被遊民及聚眾吸毒者占據，惡化的治安和環境讓周邊民眾不安，故市警近期針對該地施行了晚間10時的宵禁；但就在5日晚間，警方在現場試圖清場時發生衝突，更有一非洲裔男子在一群警員中專門針對一亞裔警員連續大罵其數十次「傻X中國佬」。

影音來源：讀者提供

因該廣場近日吸毒者氾濫、遊民聚居，夜間還有眾多人聚集開派對，髒亂差的環境及惡化的治安讓周邊民眾產生不安，10時的宵禁讓市警不得不派出防暴隊伍實施清場，但不想卻與民眾發生劇烈衝突，而之中有一亞裔警員因其族裔被人靶向攻擊。

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根據一段讀者提供的視頻顯示，在公園西側的拱門處，一身穿白衣的非洲裔男子與一群各族裔混雜的防暴警察對峙，而他唯獨指著其中的那名亞裔警員說「你這是傻x中國佬，少管我的閒事。」在旁的其餘警員並未對該男子的言論做出反應，而只不斷告知他「站在人行道上，保持距離」，並圍著亞裔警員返回已經清空的公園內。

但不想，該男子不依不饒，仍跟隨該組警員，且嘴裡依舊不斷重複著「傻X中國佬」、「傻X中國佬」；這一言論也引得了在場民眾的憤慨，一騎行路過的民眾說，「快把你臭嘴閉上吧，你這種族歧視的垃圾。」而此名男子仍視若無睹的繼續大放厥詞，「我付你們警察的工資，你就應該聽著我罵你。」然後繼續罵著「傻X中國佬」。

在整個長達三分鐘的視頻內，他連續重複了二十幾次「中國佬」等帶有種族主義的詞語，在視頻最後，他表示，「我剛才聽到有人說我歧視，我想告訴你，我們黑人不懂什麼是歧視，我們才是被歧視的那一個，警察不是我們的朋友，他們才是歧視我們人。」

在當晚的衝突中，一群全副武裝的防暴警察要求聚集民眾「退後」，同時警告不離開公園者將被逮捕，當晚至少有23人遭到逮捕，大部分人被控行人不檢並被開出罰單。

根據警方消息，共有九名警察在這場清場中受傷，有一名警察被垃圾桶砸到，另一人警察在逮捕人時被扯傷肩膀，還有一名警察疑似手指斷掉、兩名警察遭到瓶子打傷。

警察 中國 種族歧視

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