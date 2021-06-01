揮拳打華婦 紐約48歲非裔被控仇恨犯罪

賴特朝著55歲華婦臉部毆打遭逮捕後，控以一項仇恨犯罪的攻擊罪及其它罪名。(截自現場監視器畫面)

5月31日在曼哈頓華埠 「華埠雪糕行」門口突然揮拳，猛擊一名迎面走來華裔婦人，而在案發後幾分鐘遭到逮捕的非洲裔男嫌，被控以一項仇恨犯罪的攻擊罪，以及和此次隨機襲擊案有關的攻擊、非法持有管制藥品(Criminal Possession of a Controlled Substance 7th Degree)等罪名。

This was just sent to me from my constituent. This just happened in my district in Chinatown. He has been arrested and our precinct is investigating. pic.twitter.com/sxNfCbrlza — Yuh-Line Niou (@yuhline) May 31, 2021

影片來源：紐約州眾議員牛毓琳推特

根據警方，48歲的賴特(Alexander Wright)在揮拳攻擊55歲的華婦後，遭到警方逮捕，並送往表維醫院(Bellevue Hospital)評估精神狀況，期間發現他身上帶有俗稱「K2」的「類大麻 活性物質」，吸食後會有類似大麻的迷幻作用；據了解，該類毒品毒性比大麻更強，持續使用會產生之成癮性與戒斷症狀。

遭到毆打的華婦在被送至紐約長老會下城醫院(NewYork-Presbyterian/Lower. Manhattan Hospital)後，狀況穩定。

根據案發地附近餐館監控拍下的畫面，受害的55歲華婦在案發時下午6時14分左右正在擺也街(Bayard St.)上走著，在靠近華埠雪糕行門口時，突遭迎面而來的賴特揮拳攻擊，朝她臉部重擊一拳並大喊；在受到此重擊後受害人立即倒地，跌坐在一旁，靠著戶外用餐座的柱子，賴特則大搖大擺離開現場。

轄區市警五分局警員在獲報後立即趕到現場，並前往追捕，最後在離事發地點不遠處的擺也街與包厘街(Bowery)交口「美國 銀行」(Bank of America)門口，將賴特逮捕。