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揮拳打華婦 紐約48歲非裔被控仇恨犯罪

記者顏嘉瑩／紐約報導
賴特朝著55歲華婦臉部毆打遭逮捕後，控以一項仇恨犯罪的攻擊罪及其它罪名。(截自現場監視器畫面)
賴特朝著55歲華婦臉部毆打遭逮捕後，控以一項仇恨犯罪的攻擊罪及其它罪名。(截自現場監視器畫面)

5月31日在曼哈頓華埠「華埠雪糕行」門口突然揮拳，猛擊一名迎面走來華裔婦人，而在案發後幾分鐘遭到逮捕的非洲裔男嫌，被控以一項仇恨犯罪的攻擊罪，以及和此次隨機襲擊案有關的攻擊、非法持有管制藥品(Criminal Possession of a Controlled Substance 7th Degree)等罪名。

影片來源：紐約州眾議員牛毓琳推特

根據警方，48歲的賴特(Alexander Wright)在揮拳攻擊55歲的華婦後，遭到警方逮捕，並送往表維醫院(Bellevue Hospital)評估精神狀況，期間發現他身上帶有俗稱「K2」的「類大麻活性物質」，吸食後會有類似大麻的迷幻作用；據了解，該類毒品毒性比大麻更強，持續使用會產生之成癮性與戒斷症狀。

遭到毆打的華婦在被送至紐約長老會下城醫院(NewYork-Presbyterian/Lower. Manhattan Hospital)後，狀況穩定。

根據案發地附近餐館監控拍下的畫面，受害的55歲華婦在案發時下午6時14分左右正在擺也街(Bayard St.)上走著，在靠近華埠雪糕行門口時，突遭迎面而來的賴特揮拳攻擊，朝她臉部重擊一拳並大喊；在受到此重擊後受害人立即倒地，跌坐在一旁，靠著戶外用餐座的柱子，賴特則大搖大擺離開現場。

轄區市警五分局警員在獲報後立即趕到現場，並前往追捕，最後在離事發地點不遠處的擺也街與包厘街(Bowery)交口「美國銀行」(Bank of America)門口，將賴特逮捕。

華埠 大麻 美國

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