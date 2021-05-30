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乞丐地鐵車廂向亞裔索討 威脅不給錢就殺人

記者顏嘉瑩／紐約報導
一名乞丐日前在曼哈頓中城地鐵車廂內向亞裔男索討時，威脅要殺了他。(市警提供)
一名乞丐日前在曼哈頓中城地鐵車廂內向亞裔男索討時，威脅要殺了他。(市警提供)

日前在曼哈頓中城的地鐵車廂內發生一起乞丐向亞裔男索討，問他：「你是中國人，對吧？」然後揚言若受害人不將財物交出，就要殺了他；目前該名乞丐已經遭到警方通緝，同時市警亞裔仇恨犯罪工作組也介入調查。

根據警方，該名乞丐在26日下午約4時30分在地鐵即將駛進西34街與第六大道的先鋒廣場(Herald Square)站前，走近一名24歲亞裔男，問他：「你是中國人，對吧？」(You are Chinese, aren't you?)

接著該名乞丐威脅受害亞裔男，說要殺了他，並同時試圖搶走他的手機和隨身包包；在地鐵到站後，受害人跑離車廂在先鋒廣場站下車，該名乞丐則繼續待在地鐵內；根據警方，由於受害人在當下受到驚嚇，已經記不清楚自己是搭乘B或D路線地鐵，而受害人也未損失任何財物，並拒絕醫療協助。

警方現呼籲民眾有知曉此案線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

一名乞丐日前在曼哈頓中城地鐵車廂內向亞裔男索討時，威脅要殺了他。(市警提供)
一名乞丐日前在曼哈頓中城地鐵車廂內向亞裔男索討時，威脅要殺了他。(市警提供)

地鐵 亞裔 手機

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