CNN：亞裔美國人自力自救巡邏街頭保護年長者人身安全

民間巡邏隊隊員25日在法拉盛街頭巡邏。(記者朱蕾/攝影)

新冠疫情發生後，美國 連續發生亞裔 民眾遭受仇恨攻擊事件。美國有線電視新聞網(CNN)28日報導，過去一年來，從西岸到東岸都有亞裔民眾組成義工團體，自力自救在亞裔社區巡邏街頭，遏止針對亞裔民眾而來的種族歧視或暴力攻擊發生。以加州奧克蘭(Oakland，又稱屋崙)為例，每天約有十多名志工穿著亮橘色背心及帽子，在中國城大街小巷來回巡視，某些志工還帶著隨身錄影機。紐約 法拉盛巡邏隊成員則做好分工，有人負責錄影，有人負責記錄，還有專人與警方及社區領袖聯絡。

奧克蘭中國城商會主席陳錫澎(Carl Chan)對美國有線電視新聞網說：「還能多活一天訴說親身經歷，我算是幸運的了。」他表示，今年4月29日發生的亞裔老年人遭受仇恨攻擊事件，讓他對於參加社區巡守隊感到更加迫切。

自從疫情發生後，奧克蘭中國城商家生意一落千丈。陳錫澎說，很多店家已經關門，其他店家雖然重啟做生意，卻因為害怕出事，縮短營業時間。

志工小組成員之一、從事金融服務業的奧克蘭居民王大衛(David Won，音譯)接受專訪時說，三分之二的巡守隊成員是年齡60多歲、70多歲的婦女；巡守隊的成立目的並不是要取代警察，而是希望預防犯罪。

陳錫澎表示，希望受害者積極和警方合作，將仇恨暴力犯罪嫌犯繩之以法。（記者劉先進／攝影）

他表示：「我們只是想讓人看到我們的存在，確保不會有人蠢蠢欲動，想到這裡來犯罪。」

針對亞裔民眾而來的攻擊事件在灣區頻頻發生，「東灣台山協會」(East Bay Toishan Association)今年2月成立社區巡守隊。王大衛表示，有次到超市買菜看到巡守隊經過，接洽之後決定加入，每周兩次徒步巡邏。他說，上街參加巡邏任務是在「做對的事情」。

報導指出，包括西雅圖、紐約在內等城市，都有類似的亞裔社區巡邏組織。過去一年裡，奧克蘭還有至少另外四個社區巡邏組織，加州聖荷西(San Jose)的重大災難緊急救援小組則在日本城(Japantown)街道巡邏。

紐約法拉盛民間巡邏隊(Public Safety Patrol)創辦者之一陳萬(Wan Chen，音譯)說，今年初看到亞裔民眾遭受攻擊事件在紐約越來越多，內心感受是無法坐視不管，與某些受害人取得聯繫詢問是否需要協助，但大多數受害者因為語言障礙及文化隔閡，對於遭受攻擊的事實都不敢說出。

法拉盛民間巡邏隊隊長李俊安(左一)指導隊員注意事項和應對突發狀況的方式，左三為高露西，右一為余雷蒙。(記者朱蕾/攝影)

從今年3月起，20多名由市府員工、學生、餐廳服務員及司機組成的巡邏隊便展開巡邏，有志工負責錄影，也有志工負責記錄，還有志工做為警方或社區領袖的聯繫窗口。

陳萬說：「我們是必須養家活口的一群人，但我們同時也關心著這個社區。」