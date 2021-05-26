預防仇恨犯罪 FBI發布多語言宣傳海報

聯邦調查局25日發布預防仇恨犯罪海報，呼籲民眾積極報警求助。(FBI提供)

全市仇恨犯罪 頻發，聯邦調查局(FBI )紐約 分部日前發布多語言宣傳海報，介紹仇恨犯罪的各個類型，提高民眾對此的意識；FBI呼籲，民眾若成為受害者或目睹相關犯罪，應立即向當地執法部門或FBI通報。

調查局25日發布十多種語言的宣傳海報，提到調查仇恨犯罪是其公民權利項目(civil rights program)中最重視的一環，因為仇恨總是給一組家庭或整個社區帶來負面影響；他們每年需處理上百宗這樣的案件，並通過執法人員訓練、公眾教育、與社區組織合作等，宣傳可靠資訊，避免更多人成為受害者。

調查局表示，仇恨犯罪可包含最傳統直接的犯罪手法如謀殺、縱火、以及含有偏見成分的破壞行為(vandalism)；「仇恨本身並無犯罪」，調查局表示會守護人民的言論自由以及其他公民權利，可一旦涉及犯罪，一定會著手調查。

調查局表示，從前籠統的定義是，犯罪者因受害者的種族、膚色、信仰和國籍而攻擊，就構成仇恨犯罪；但在2009年Matthew Shepard and James Byrd, Jr仇恨犯罪預防法案下，已擴大範圍至針對某人性取向、性別、性別認同以及殘障狀態懷有歧見，而發起對此人或侵略其財產的刑事犯罪。

調查局表示，社會上仍有許多仇恨犯罪未被舉報，需要受害者和目擊者出面相助；民眾可與當地市警分局取得聯繫，或撥電至1-(800)-CALL-FBI、上網至tips.fbi.gov提供線索。