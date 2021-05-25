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媒體諷楊安澤「觀光客」 華裔社區撻伐「歧視亞裔」

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媒體諷楊安澤「觀光客」 華裔社區撻伐「歧視亞裔」

記者顏嘉瑩／紐約報導
盧艾玲認為漫畫等同在宣傳種族主義，說亞裔不屬於這個國家。(記者顏嘉瑩/攝影)
盧艾玲認為漫畫等同在宣傳種族主義，說亞裔不屬於這個國家。(記者顏嘉瑩/攝影)

主流媒體「每日新聞」(Daily News)在政治嘲諷漫畫中，以「觀光客回來了」描述華裔市長參選人楊安澤(Andrew Yang)，25日他與妻子盧艾玲(Evelyn Yang)、民選官員及社區成員在皇后區皇后橋(Queensbridge)召開記者會，譴責在目前社會充斥著反亞裔仇恨犯罪的背景下，媒體不應帶頭指華裔是「外人」，同時也呼籲社會停止對亞裔等其他族裔的歧視。

影片來源：記者顏嘉瑩

24日皇后橋地鐵站才發生一名非洲裔男子，在地鐵駛來的同時突然將一名在月台上的亞裔男子推入鐵軌的事件；楊安澤在記者會上表示，每天類似的事情一再在紐約市發生，「而我的對手強調自己『很紐約』，好似強調自己更屬於這片土地，但我們都屬於這裡，這個城市是屬於所有人的。」

而就在事件發生的隔日，由「每日新聞」刊出的漫畫以時報廣場為背景，描述一名穿著藍色T恤、眼睛瞇瞇眼的男子「楊安澤」，從時報廣場地鐵站開心的跑出來手舞足蹈；一旁的紀念品店老闆說：「觀光客回來了！」(the tourists are back!)

盧艾玲表示，自己和楊安澤從小在紐約長大，認為漫畫等同在宣傳種族主義，「如果現在把漫畫主角換成其他種族，也會被拿來當笑柄嗎？」她要求社會大眾不要再宣揚種族主義和仇恨，「每一次外人說楊安澤不屬於這個國家，就如同你在說亞裔不屬於這裡。」

楊安澤(說話者)強調，紐約市是屬於所有人的。(記者顏嘉瑩/攝影)
楊安澤(說話者)強調，紐約市是屬於所有人的。(記者顏嘉瑩/攝影)

楊安澤 地鐵站 亞裔

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