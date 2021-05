媒體諷楊安澤「觀光客」 華裔社區撻伐「歧視亞裔」

主流媒體「每日新聞」(Daily News)在政治嘲諷漫畫中,以「觀光客回來了」描述華裔市長參選人楊安澤 (Andrew Yang),25日他與妻子盧艾玲(Evelyn Yang)、民選官員及社區成員在皇后區皇后橋(Queensbridge)召開記者會,譴責在目前社會充斥著反亞裔 仇恨犯罪的背景下,媒體不應帶頭指華裔是「外人」,同時也呼籲社會停止對亞裔等其他族裔的歧視。

影片來源:記者顏嘉瑩

24日皇后橋地鐵站 才發生一名非洲裔男子,在地鐵駛來的同時突然將一名在月台上的亞裔男子推入鐵軌的事件;楊安澤在記者會上表示,每天類似的事情一再在紐約市發生,「而我的對手強調自己『很紐約』,好似強調自己更屬於這片土地,但我們都屬於這裡,這個城市是屬於所有人的。」

而就在事件發生的隔日,由「每日新聞」刊出的漫畫以時報廣場為背景,描述一名穿著藍色T恤、眼睛瞇瞇眼的男子「楊安澤」,從時報廣場地鐵站開心的跑出來手舞足蹈;一旁的紀念品店老闆說:「觀光客回來了!」(the tourists are back!)

