帶胡椒噴劑防身 亞裔恐懼日常 血案後銷量增8倍

由於針對亞裔的仇恨犯罪頻發,一些亞裔開始學習搏擊術防身。(Getty Images)

住在紐約市曼哈頓中城,從事人力資源工作的25歲陳安妮(Annie Chen,譯音)和在紐約當記者的36歲譚晧焱(Arthur Bramhandtam)均為亞裔 ,他們之間有個共同點:出門必帶胡椒噴霧劑防身。

亞特蘭大3月發生的按摩院槍擊案導致八人死亡、其中六人是亞裔,事發一個月內,曼哈頓地獄廚房(Hell's Kitchen)地區Esco藥房的胡椒噴霧銷量增長八倍;Esco老闆鄧丹尼(Danny Dang,譯音)說,買噴霧劑的顧客有九成是亞裔。

紐約時報 報導,陳安妮表示,人們對亞裔看法突然改變,讓她深感震驚,只想保護自己;「我覺得,現在只要有人感到憤怒或沮喪,就可能當街把怒氣發洩在看來像是亞裔的人身上」。

由於針對亞裔的仇恨犯罪頻發,許多亞裔開始為自己增添個人防身用品,胡椒噴霧劑是首選。(取自Panther Wholesale網站)

譚晧焱則說,胡椒噴霧已是他出門隨身物,「你一定要帶鑰匙、錢包、iPhone,現在還必須帶胡椒噴霧;這成了習慣」。

譚晧焱和陳安妮都承認,胡椒噴霧劑是逼不得已的手段,他們也對使用胡椒噴霧有沒有效、會不會讓危險情況變得更糟,表示擔憂;所以他們也有其他預防措施,儘量減少使用胡椒噴霧的機會。

陳安妮的作法是騎單車,以迅速擺脫襲擊者;譚晧焱則與伴侶討論什麼方式可有效讓攻擊者分心,尤其是在地鐵站 等封閉空間內。

非營利組織「停止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)表示,過去一年來,全國有紀錄的反亞裔仇恨事件多達6600多宗;仇恨與極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)則稱,與其他主要城市相比,紐約反亞裔仇恨犯罪增加最多。

由於針對亞裔的仇恨犯罪頻發,一些亞裔開始學習搏擊術防身。(Getty Images)

許多亞裔改變日常生活方式,避開地鐵、在公共場所保持高度警惕,並盡可能留在家中;但隨著越來越多人接種疫苗,紐約正擺脫封鎖,許多亞裔開始為自己增添個人防身用品。

「我認為這凸顯了大家的急迫感受。」23歲的肯吉·瓊斯(Kenji Jones)說,他與幾位朋友自3月31日發起募捐,在亞裔聚居的地區贈送個人防身用品,結果三天之內就籌到逾1萬8000元;4月時,瓊斯送出近3000罐胡椒噴霧罐和1000多份個人警報器;有一回,人多到20分鐘內就發完了所有物資。

在疫情緊繃情緒下還得面對這樣的恐懼,許多亞裔都覺得是「不可承受之重」。西奈山西醫院(Mount Sinai West hospital)住院醫師弗洛倫斯·杜(Florence Doo)說,她已兩度因新冠肺炎遭人公然責罵,「他們就這樣直接攻擊我們,我不知道他們在看著我們的時候,到底看到什麼。我承受的壓力和思慮,讓我看到它正如何影響人們的身體和生活;那一點也不健康。」

亞美聯盟(Asian American Federation)副主席韓珠(Joo Han,譯音)強調,有必要提供更多基層社區計畫,她還注意到有更多亞裔買槍自保;韓珠指出,「當人們覺得自己別無選擇時,必須採取極端措施來自保。身為倡議者害怕的是,一旦事情出了差錯,終將引來更大的暴力。」