紐約曼哈頓咬斷華男指尖男子涉仇恨犯罪 酒店內被捕

紐約曼哈頓中城地獄廚房發生一起涉及亞裔受害者的攻擊案件，警方20日逮捕嫌犯瑞夫。(紐約市警提供)

一名遊民日前在紐約曼哈頓中城地獄廚房(Hell's Kitchen)，無故對一名華裔男子大喊「滾回中國 ！」(Go back to China)後更張口將其咬傷，紐約市 警20日宣布，涉案嫌犯已在當天上午被捕，並以涉嫌仇恨犯罪的罪名移送法辦。

紐約市警20日消息稱，警員於當天上午在曼哈頓十大道的Skyline旅館 內，逮捕了涉嫌18日上午一起仇恨亞裔犯罪的38歲瑞夫(Lloyd Revell)；警方表示，這間旅館在疫情期間收容遊民，瑞夫暫時居住在旅館內。

(影音來源：紐約市警提供)

48歲的優步車司機華游亞(Youya Hua，姓名皆音譯)於18日上午9時30分左右，在位於西43街交11大道附近，被一名沒穿上衣的非洲裔男子大聲罵道「滾回中國！」，隨後用拳毆打受害者的頭部，並在逃離現場時更咬傷了他的左手。

市警趕到現場後，立即將傷者送往西奈山西醫院(Mount Sinai West hospital)接受治療，受害人的頭部受傷，其中一手的中指因嫌犯的撕咬受傷，目前情況已經穩定。

華游亞的兒子表示，他的父親只是在地獄廚房旁購買一杯咖啡，但在回家途中遭到他人的無故攻擊；他說，當母親接到911的報警電話後，一家人才得知父親受傷的事情。