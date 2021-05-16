紐約市警統計：約半數亞裔仇恨犯罪攻擊者有心理疾病

市警統計，今年因攻擊或騷擾亞裔而被捕的嫌犯中，有一半為有心理健康問題。圖為上月為反仇恨亞裔舉辦的遊行集會。(本報檔案照)

紐約市 警統計，自今年1月在全市因攻擊或騷擾亞裔 而被捕的23人中，就有11人在此前被捕紀錄中，承認或被診斷出患有精神疾病，等於約有一半的攻擊者有心理健康問題。

雖然今年與全市發生的隨機攻擊案數字上升，但市警認為與心理疾病問題並無絕對關連，不過在針對亞裔的攻擊案中，卻可見心理疾病與攻擊者的正相關，也讓紐約市警跨部門行動(NYPD's Interagency Operations)負責人托賓(Theresa Tobin)說：「這不正常。」

在上月初拉扯亞裔女子頭髮而被捕的28歲嫌犯魯索(Joseph Russo)，連續犯下三起仇恨犯罪，其他兩件還包括在布碌崙(布魯克林)推倒一名77歲華裔老翁，以及毆打64歲華婦頭部等；被捕後他被控仇恨攻擊(Assault as a Hate Crime)、仇恨騷擾(Aggravated Harassment)等罪名，不過根據魯索親友，他患有精神疾病，在犯案時由於藥已吃完才導致失控攻擊。

魯索的哥哥羅沙(Jason Rosa)在接受媒體訪問時聲稱，弟弟沒有種族歧視 ，他只是不清楚自己在做什麼。

警方無法調出嫌犯的醫療紀錄，僅能靠嫌犯被捕時的口供以及前科紀錄來判定是否真有心理健康問題。