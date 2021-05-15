大學「亞裔美國人研究」復甦 教授點出讓課程長久關鍵

美國中小學乃至大學的教科書及課程設置，對亞太裔歷史都有所忽略，如今教育界有增加亞太裔歷史課程的呼聲；圖為喬治亞州艾莫瑞大學(Emory University)的亞裔學生。(路透)

疫情 期間接連出現的反亞裔 仇恨攻擊以及3月發生的喬治亞州亞特蘭大按摩院重大槍擊案，不僅引發全國關注與討論，更再次激起部分大學開設亞裔美國 人研究課程的興趣，還有學生連署要求校方設置主修課程。部分亞裔教授指出，現在正是開設亞裔研究計畫的「歷史轉折點」，但如果沒有永久決策權，這類研究課程未必能長久持續。

19歲的達特茅斯學院(Dartmouth College)大二華裔印尼裔學生蘇吉亞托(Nicholas Sugiarto)上學期注意到學校竟然有亞裔美國人相關課程，攻讀生物醫學工程專業的他，選修了「亞裔美國人文學中的性別與性」；現在他希望可以輔修亞裔美國人研究。蘇吉亞托說，「我一直都不了解亞裔在美國的歷史與傳說。許多故事以前新聞都沒有報導，也沒被編入美國大學先修歷史教科書裡。」

當亞裔不幸變成新冠疫情代罪羔羊、許多亞裔美國人覺得自己被當成「外國人」，全國各大學校園裡的亞太裔師生，對於亞太裔在美國的歷史和故事能夠「被人看見」，格外有共鳴。

蘇吉亞托受到亞裔文學課啟發，參與了要求達特茅斯學院建立亞裔研究主修課程的連署，此連署已有近1000人參與。過去40年來，類似請求不時在常春藤盟校出現；蘇吉亞托和同學都希望，最近的種族主義攻擊現象，會讓這次請願有不同的結果。

蘇吉亞托的老師、達特茅斯大學教授林英斌(Eng-Beng Lim)指出，「倘若美國各大學拒絕支持以我們已設定的方式來構建亞裔研究，將錯失深入思考除了非裔與白人以外的美國種族主義良機。」

現任亞裔美國人研究協會(Association for Asian American Studies)會長、阿默斯特學院(Amherst College)教授金格拉(Pawan Dhingra)則說，他知道有些東岸大學正考慮進行亞裔美國人研究，或重申對亞裔美國人研究的重視。

金格拉表示，「許多種族研究計畫都是在美國歷史關鍵轉折點，因應學生需求而制定；族裔研究計畫得以成形，往往得靠這樣的推動力量。現在正是一個轉折點，是推動亞裔美國人研究的機會。」

許多人認為，族裔研究的概念始於加州；去年8月，加州立法規定，州立大學學生須修讀一門族裔研究課程才能畢業。

至於在亞歷桑納大學，一個亞太裔研究輔修課程甫於4月開課。協助制定課程的助理教授埃薩基(Brett Esaki)說，「這是學校對抗反亞裔仇恨與無知的一項範例，也是早在疫情前就努力多年的結果。我們的短期和長期目標都是希望能穩定開下去；我們不能只想著再發生另一場災難，好讓人們說『你們很重要』。」