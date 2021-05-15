趙小蘭：亞裔應獲得尊重 而非承受「滾回中國」侮辱

曾擔任過聯邦勞工部長和運輸部長的趙小蘭投書華盛頓郵報，呼籲亞裔要積極發聲、增強影響力。(路透)

前運輸部長趙小蘭 (Elaine Chao)14日公開撰文，從自己收到標題為「中國女人，滾回中國」的仇恨電子郵件談起，痛斥反亞裔 偏見仇恨和致命暴力爆增；她還提及自己出生台灣、全家移民實踐美國 夢，卻每每遭質疑她的族裔傳統和愛國心。

在這篇於「今日美國報」(USA Today) 發表、以「美國亞裔應獲尊重，而非承受『滾回中國』等侮辱」為標題的專文中，趙小蘭強調，亞太裔(AAPI)是美國不可或缺的一部分，理當獲得更高能見度並被人聽見。

趙小蘭曾任勞工部長和運輸部長，是美國首位被任命為總統內閣成員的亞裔女性，也是二戰以來任職時間最久的內閣成員。

她的文章一開頭寫道，「在一個美麗春日，我的一天始於一杯咖啡、廚房窗外鳥鳴和一封標題為『中國女人，滾回中國』的仇恨電子郵件。我們是美國人。我生於台灣，八歲來美，19歲成為公民。但對那些拿種族當武器的人來說，『台灣女人，滾回台灣』不是他們的罵法。而這樣的信不是第一次，也不會是最後一次。」

趙小蘭指出，「其他也因血統遭攻擊的人受到的凌虐更嚴重，有人被痛毆甚至被謀殺。一想到21世紀美國，竟有同胞和居民只因外表看來祖先並非當年搭上五月花號的那群人，就必須活在恐懼中、忍受這種襲擊，令人憤慨。」

她表示，自疫情以來，反亞裔偏見仇恨和致命暴力驚人大增，「即便是我，也無法免於遭受這些惡意攻擊、虛妄陳述和被指控對美國不忠。每次我丈夫(聯邦參議員麥康諾，Mitch McConnell)上任時，反對派都毫無顧忌地質疑我的族裔傳統和愛國心，藉此反對我們；就連媒體也對我和我家人做出毫無根據的攻擊。」

趙小蘭表示，與亞裔淪為疫情代罪羔羊、在美國不斷面對身心威脅相比，她的遭遇只是小巫見大巫。令人心碎的是，5月是「亞太裔傳統月」，美國理當慶祝亞太裔社區的成就和貢獻。

趙小蘭憶道，當年她父親獲得出國留學機會，來美實踐美國夢。父親因沒錢也沒文件可讓懷孕妻子和兩個女兒同行，獨自來美，三年後全家人才得以在美團聚，「最初幾年很艱難；我們不會說英語，住在紐約市皇后區只有一間臥室的小公寓。但我父母對美國這機遇之地充滿信心。這是數百萬計美國人共同的夢想。」

趙小蘭表示，亞太裔占美國人口7％，儘管美國史書著墨不足，但數百年來AAPI一直是美國不可或缺的一部分；她寫道，亞太裔社區已愈發明白，我們需要更被人看見和聽見。

她特別提到，一群傑出亞裔企業家上周成立「美國亞裔基金會」( The Asian American Foundation)，以打擊反亞裔暴力歧視，資助AAPI組織與重要計畫；她本人也會致力為亞太裔爭取更多機會。