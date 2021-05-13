紐約曼哈頓槌頭攻擊華女強逼脫口罩 非裔女嫌落網

傑克森拿出隨身攜帶的鎚子攻擊華裔女受害人。(現場監視畫面截圖)

本月3日在曼哈頓中城地獄廚房(Hell's Kitchen)，以槌子攻擊31歲的華裔女子的非洲裔女嫌，在12日遭到警方逮捕；根據警方，37歲的女嫌為遊民，警方以涉及攻擊(assault)、非法持有武器(Criminal Possession of a Weapon)和威脅(Menacing)等罪名將她移送法辦。

根據警方，攻擊者為37歲的傑克森(Ebony Jackson)，當時31歲的受害者Theresa表示，她剛從紐約時裝學院(Fashion Institute of Technology)畢業，案發前剛準備搬到加州 ，當晚正和朋友走在路上，手中還拿著一瓶紅酒。

傑克森朝著她走來後，大喊要求受害者「摘下口罩！」(Take off your mask!)，接著以隨身攜帶的槌子砸向受害者頭部。

據警方公布的案發現場畫面，傑克森在人行道上多次試圖拉扯、推搡以及攻擊Theresa和她的朋友，二人試圖遠離攻擊者，但仍被槌子攻擊。

案發後Theresa被緊急送往紐約大學 朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)救治，攻擊造成她左額頭受傷，縫合了七針，留下深長傷疤；現場的血跡雖已清理，但被打破的紅酒漬仍清晰可見。

在攻擊案後Theresa，因身體和精神受到雙重打擊，她準備返回台灣 ，等仇恨亞裔犯罪減緩後再考慮返回美國。