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二東南亞男子曼哈頓先鋒廣場拍照引白人男子攻擊

記者張晨／紐約報導
二東南亞男子曼哈頓先鋒廣場拍照引白人男子攻擊。(取自abc7)
二東南亞男子曼哈頓先鋒廣場拍照引白人男子攻擊。(取自abc7)

兩名東南亞男子8日在曼哈頓 先鋒廣場(Herald Square)拍照時遭一白人男子無故攻擊；受害者稱當時正和導遊交談，告訴他自己和朋友來自泰國和緬甸，而這名白人男子突然暴跳如雷的站出來質問他們「為甚麼拍我？」隨後便開始毆打二人，肢體衝突在目擊者的調停下終止，打人男子也和孩子、妻子逃離了現場。

警方表示，案發當日下午2時30分左右，在位於梅西百貨總店的櫥窗前，一名27歲的亞裔男子正在朋友的陪同下拍照，一名導遊詢問他們來自哪裡，二人目前都居住在皇后區。

「我回答的是東南亞，我們來自東南亞。」根據ABC7報導，這名受害者表示，自己來自曼谷，朋友則來自緬甸，遭交談進行時他注意到身旁有一名白人男子一直盯著自己，並好像在聽他們講話的內容。

而後該人突然站出來質問他們「你們為什麼拍我？」警方表示，隨後他便開始毆打兩名受害者；受害者表示，即使在肢體衝突中，他依然在竭力解釋自己來自哪裡，「他開始打我，嘣，嘣，嘣，打我的臉，我的胳膊，我的頭，我試圖逃跑。」

一名受害者跑去尋求幫助後，襲擊者把憤怒轉向了另一人，他抓住他的衣領大喊「把你的手機給我！把你的手機給我！」

受害者則交出了手機並表示，「給你手機，如果你看到這裡有你的任何照片，你就把它刪掉。」是導遊介入調停了攻擊，其中一人跑去攔下一名警察，二人當時拒絕了醫療救治，但當晚都前往了醫院。

兩名嫌疑人表示，那名白人男性當時和一名似乎是他妻子的女人在一起，還有三個年幼的孩子，其中一個還是坐在嬰兒車裡的嬰兒。

根據受害者的說法，嫌犯似乎並不是遊民或患有精神疾病者，更糟糕的是，由於對穆斯林的迫害，受害者從自己的國家逃離，來到美國以尋求自由和更好的生活。

但現在，他們稱，在美國也不再感到安全；「我們在自己國家也受到同樣的待遇，你知道嗎？」受害者說，「在學校，在公共場所。這就是為什麼我們來到美國，因為相信這裡能給我們最基本的生命保障和尊重。」

其中一名受害者目前仍處於失業狀態，因為他在傑克遜高地(Jackson Heights)工作的商店最近發生了火災，二人均擔心不知如何養活家人，並害怕被驅逐。

警方目前正在對此案進行調查。

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