「X你，亞洲蠢蛋」非裔男紐約曼哈頓地鐵站飲料砸人

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

曼哈頓下城一地鐵站 內近日又發生一起涉及亞裔 受害者的攻擊案件，一非洲裔男子無故對一名亞裔受害者咆哮「X你，亞洲蠢蛋」(F–k you, Asian a–hole)，隨後使用手中的飲料罐進行攻擊；市警仇恨犯罪小組(NYPD's Hate Crimes Task Force)已介入調查，警方10日公布男子照片，呼籲知情者提供線索。

警方表示，案件發生在4月15日下午10時30分左右，在位於第八街/紐約大學(8th Street/NYU station)開往布碌崙(布魯克林)的J線列車站台上，一名非洲裔男子無故使用種族歧視言論辱罵了一名正在後車的亞裔男子，並使用手中的飲料罐向受害者砸去，所幸無人受傷，嫌犯作案後逃離現場。

https://youtu.be/WulBCCI-sB8

影音來源：市警提供

根據市警公布的現場監控的攝影及照片，該男子最後一次被看到時身穿白色襯衫，淺色褲子及白色運動鞋，頭戴字母線帽；視頻中顯示其自說自話在站台上的來回走動，疑伴有精神問題。

警方現呼籲民眾有看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。