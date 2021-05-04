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美AAU籃球賽爆歧視亞裔事件 球員被打到腦震盪

中央社／奧克蘭4日綜合外電報導
美國業餘運動聯盟（AAU）傳出歧視亞裔事件。一名亞裔青少年1日在加州屋崙一場籃球比賽中，遭對手咒罵種族歧視字眼，還被毆打到腦震盪，而且沒有人為此道歉。 截圖自影片
美國業餘運動聯盟（AAU）傳出歧視亞裔事件。一名亞裔青少年1日在加州屋崙一場籃球比賽中，遭對手咒罵種族歧視字眼，還被毆打到腦震盪，而且沒有人為此道歉。 截圖自影片

美國業餘運動聯盟（AAU）傳出歧視亞裔事件。一名亞裔青少年1日在加州屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）一場籃球比賽中，遭對手咒罵種族歧視字眼，還被毆打到腦震盪，而且沒有人為此道歉。

根據舊金山灣區地方電視台KPIX 5，事件發生在屋崙的Soldiertown室內籃球中心，整個過程都被拍攝下來。

影片來源：YouTube

影片中，受害青少年伊凡（Evan）被對方球員推倒，伊凡站起身後，又被對方另一名球員推倒。雙方一陣互罵，然後對手就揍了伊凡的頭。

伊凡的母親藍尼（Lennie）告訴KPIX 5：「沒有哪個爸媽起身保護我的兒子。我穿過體育館跑去救他。」

藍尼表示，對方球員罵了一堆髒話，還多次以種族歧視字眼咒罵伊凡和他的隊友。

根據伊凡的父親愛德華多（Eduardo），兒子隊上有2/3成員是亞裔。愛德華多還說，這起事件導致兒子腦震盪，「最糟的是沒人道歉」。

一名兒子也在AAU的目擊者，向KPIX 5證實這項指控。據報有幾名父母為這起事件質問賽事負責人，而他起初還拒絕觀看事發過程影片。

毆打伊凡的球員被禁止參加9日比賽，但另一名推倒伊凡的球員未面臨任何懲罰。伊凡的父母打算報警。

種族歧視 亞裔 屋崙

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