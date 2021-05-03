我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵 17日恢復24小時營運

中國駐日使館諷美國死神又刪文 傳因以色列不滿

被罵危險外人、遭掄槌砸頭...紐約周末又2起攻擊亞裔

記者張晨／紐約報導
紐約周末再發生兩起攻擊亞裔案。(記者張晨/攝影)
紐約周末再發生兩起攻擊亞裔案。(記者張晨/攝影)

5月是亞太裔傳統文化月(APA Heritage Month)但從1日開始就頻傳涉及亞裔受害者的攻擊案件，而在過去的這一個周末中，又有兩名亞裔受害者於曼哈頓中城無故遭人攻擊；受害者被罵「危險的外人」、遭掄槌砸頭，兩起案件中一名嫌犯被捕、一名在逃，目前市警仇恨犯罪小組(NYPD's Hate Crime Task Force)已介入兩起案件的調查。

警方表示，3日晚上8時40分左右，在位於時報廣場附近的西42街411號前，一名非洲裔女子厲聲呵斥一名31歲的亞裔受害者，「摘下口罩！」(Take off your mask!)，隨後更揮舞槌子攻擊受害者。

警方稱，這名亞裔受害者的左臉被擊中，在目擊者於警方的協助下送醫治療，她的住址並非在紐約，而是在加州，如今仍在紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)住院觀察。

警方表示，已經找到了涉案的凶器，但襲擊者仍逍遙法外；當局表示，該案件正在以仇恨犯罪進行調查。

而就在一天前，一名20歲的男子因涉嫌在中央車站(Grand Central Station)外襲擊一對亞裔夫婦而被捕。

警方表示，這名白人嫌犯稱這對夫婦「危險」，並大罵其「你們不屬於這裡」(You don't belong here)，然後用手中的一袋薯片打了這名50歲亞裔婦女的頭部。

警方現場逮捕了涉案男子塔弗舍爾(Adam Taversiere)，他曾在7月份因涉嫌破壞地鐵列車車窗而被逮捕，警方稱，他將面臨兩項仇恨罪的指控，一項是攻擊罪(Assault)，另一項是嚴重騷擾罪(Aggravated Harassment)。

警方呼籲民眾有知曉上述案件線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

亞裔 紐約大學 手機

上一則

美國亞裔基金會成立 已募得億餘經費將對抗歧視仇恨

延伸閱讀

紐約地鐵 17日恢復24小時營運

紐約地鐵 17日恢復24小時營運
紐約8萬公務員回辦公室 百人示威轟「政治決定」盼推遲

紐約8萬公務員回辦公室 百人示威轟「政治決定」盼推遲
亞裔傳統月首日…攻擊亞裔案 紐約又2起

亞裔傳統月首日…攻擊亞裔案 紐約又2起
紐約中華公所及孔廈接種站 3日起改址服務

紐約中華公所及孔廈接種站 3日起改址服務

熱門新聞

加拿大亞伯達大學的一名中國留學生在地鐵站遭襲擊。（影片截圖）

中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題

2021-04-27 21:18
被罵「中國佬」後被打，亞裔男子頭縫九針。(取自谷歌地圖)

乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針

2021-04-28 20:34
哈林拾荒華男遭狠踢頭，非洲裔嫌犯作案後熟食店與人閒聊。(市警提供)

紐約哈林拾荒華男遭狠踢頭命危 非裔嫌犯作案後熟食店閒聊

2021-04-26 13:14
攻擊馬耀攀的49歲嫌犯波維爾，於27日凌晨2時45分被捕。(市警提供)

襲擊拾荒華男攻擊者被捕 警控2項攻擊重罪

2021-04-27 12:08
紐約市1日連續分別發生兩起反亞裔歧視攻擊案。(記者顏嘉瑩/攝影)

亞裔傳統月首日 紐約接連2起反亞裔攻擊案

2021-05-02 14:14
1876年舊金山六家華人公司向警局局長發出抗議信。(特派員黃惠玲╱翻攝)

華商145年前聯合陳情信曝光…仇華街頭攻擊 百年沒改善

2021-04-27 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

群體免疫目標 美國恐難如願

群體免疫目標 美國恐難如願
紐約華男遭搶被打斷鼻樑 還遭罵「該死的中國人」

紐約華男遭搶被打斷鼻樑 還遭罵「該死的中國人」
等不及火化…印度流浪狗啃食遺體 「部分臉龐消失」

等不及火化…印度流浪狗啃食遺體 「部分臉龐消失」