被罵危險外人、遭掄槌砸頭...紐約周末又2起攻擊亞裔

紐約周末再發生兩起攻擊亞裔案。(記者張晨/攝影)

5月是亞太裔傳統文化月(APA Heritage Month)但從1日開始就頻傳涉及亞裔 受害者的攻擊案件，而在過去的這一個周末中，又有兩名亞裔受害者於曼哈頓中城無故遭人攻擊；受害者被罵「危險的外人」、遭掄槌砸頭，兩起案件中一名嫌犯被捕、一名在逃，目前市警仇恨犯罪小組(NYPD's Hate Crime Task Force)已介入兩起案件的調查。

警方表示，3日晚上8時40分左右，在位於時報廣場附近的西42街411號前，一名非洲裔女子厲聲呵斥一名31歲的亞裔受害者，「摘下口罩！」(Take off your mask!)，隨後更揮舞槌子攻擊受害者。

警方稱，這名亞裔受害者的左臉被擊中，在目擊者於警方的協助下送醫治療，她的住址並非在紐約，而是在加州，如今仍在紐約大學 朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)住院觀察。

警方表示，已經找到了涉案的凶器，但襲擊者仍逍遙法外；當局表示，該案件正在以仇恨犯罪進行調查。

而就在一天前，一名20歲的男子因涉嫌在中央車站(Grand Central Station)外襲擊一對亞裔夫婦而被捕。

警方表示，這名白人嫌犯稱這對夫婦「危險」，並大罵其「你們不屬於這裡」(You don't belong here)，然後用手中的一袋薯片打了這名50歲亞裔婦女的頭部。

警方現場逮捕了涉案男子塔弗舍爾(Adam Taversiere)，他曾在7月份因涉嫌破壞地鐵列車車窗而被逮捕，警方稱，他將面臨兩項仇恨罪的指控，一項是攻擊罪(Assault)，另一項是嚴重騷擾罪(Aggravated Harassment)。

警方呼籲民眾有知曉上述案件線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。